ヤマハとトヨタの共同開発による新型「水素スクーター」世界初公開 実測100km以上を実現する「H2 Buddy Porter Concept」をJMS2025で公開 スタイリッシュなスタイルにも注目
未来を見据えた水素エンジン搭載車
ヤマハは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー（JMS）2025において、水素バイク「H2 Buddy Porter Concept」を参考出展します。
このモデルは、カーボンニュートラル実現に向けた選択肢の一つである「水素エンジン」を搭載しており、トヨタと共同で開発中のコンセプトモデルです。
【画像】超カッコいい！ ヤマハの水素エンジン搭載車「H2 Buddy Porter Concept」を画像で見る（11枚）
H2 Buddy Porter Conceptには、トヨタが新たに開発した小型の高圧水素タンク（認可取得済）が装備されています。「親愛なる働き者」というコンセプトに基づいて設計された同モデルは、水素タンクを満充填した状態での航続距離が実測で100km以上を達成。さらに、NOxを含むEuro5排ガス規制にも対応しています。
デザイン面でも、公共モビリティとしての活用拡大をイメージできる、ヤマハならではのスタイリッシュな外観が特徴となっています。
新たな燃料として注目を集めている水素を利用したモビリティだけに、今後の展開に注目したいところです。