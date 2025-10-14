予約期間：10月26日23時まで 【HUNTER×HUNTER ゲンスルーのサングラス】 2026年3月 発売予定 価格：9,900円 【HUNTER×HUNTER 聖騎士の首飾り】 2026年1月 発売予定 価格：9,900円

バンダイはプレミアムバンダイにて「HUNTER×HUNTER ゲンスルーのサングラス」を2026年3月、「HUNTER×HUNTER 聖騎士の首飾り」を2026年1月に発売する。価格はいずれも9,900円。10月26日23時まで予約を受け付ける。

「HUNTER×HUNTER ゲンスルーのサングラス」は「HUNTER×HUNTER」に登場する「ゲンスルー」が着用しているサングラスを可視光透過率75％、プラスチック製レンズで再現したもの。レンズカラーはライトグレーで、レンズ幅は64mm。

「HUNTER×HUNTER 聖騎士の首飾り」は同名アイテムを複数パーツで再現し、劇中のビッグシルエットを意識して普段使いもできるラインに仕上げたという。ペンダントトップのサイズは53×32mm。

(C)P1998-2024 (C)V・N・M