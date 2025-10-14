“1日1時間の英語学習”を無理なく続けられる「DMM英会話コーチング」の特徴を4つの切り口で解説
DMM.comが運営する「DMM英会話」は、1日1時間を無理なく続けられる英語学習サービス「DMM英会話コーチング」を、より多くのユーザーが活用できるようにリニューアル。法人向けの展開で構築してきた実績と運営ノウハウを基に、2025年6月より一般ユーザー向けの新サービスを開始した。料金プランなども見直され、個々のライフスタイルにマッチしたカリキュラムが設計できるようになった同サービスの概要を紹介しよう。
【写真を見る】料金プランなども見直され、より利用しやすい形で展開中の「DMM英会話コーチング」
■「DMM英会話コーチング」ならではの4大ポイント
■1：入会金なしで気軽に始められる2つのプラン
入会金は発生せず、気軽にサービスを利用することができる。また、オンラインでのサービス展開のため、通学型のコーチングサービスよりも低価格で、質の高いコーチングを受けられるのも特筆するべきポイント。DMM英会話の調査によると、他社の英会話コーチングサービスと比較して、受講料金は約3分の1の価格になるという(3カ月の料金を比較した場合)。
【01】プラン1：レギュラープラン
仕事が忙しく、1日に多くの学習時間が取れないという人や、無理なく学習自体を習慣化したいという人に向けたプラン。学習時間は毎日60分、コーチとの定期面談は隔週1回を想定。
12週間プラン(約3カ月)／金額：14万8500円
24週間プラン(約6カ月)／金額：26万4000円
※「DMM英会話」有料会員以外の方は、別途、英会話レッスン費用として、1カ月ごとに6980円が必要。
【02】プラン2：インテンシブプラン
仕事や留学などで、短期間での英語上達が必要な人や、やるからにはしっかりと取り組みたい人に向けたプラン。学習時間は毎日120分、コーチとの定期面談は毎週1回を想定。
12週間プラン(約3カ月)／金額：29万7000円
24週間プラン(約6カ月)／金額：52万8000円
※別途、外部教材費用が加算されるほか、「DMM英会話」有料会員以外の人は、英会話レッスン費用として、1カ月ごとに6980円が必要。
■2：DMM英会話のレッスンを軸にしたカリキュラム設計
サービス開始時には、専任のコーチと受講前テストを実施。テストを通じて、自分では気づけない“自身の英語力”の「強み」と「課題」を細かく分析。その結果に基づき、最適なカリキュラムが作成される。その際はDMM英会話のレッスンを軸に、「iKnow! by DMM英会話」や「Daily News」など、同社の人気教材から最適なものがピックアップされ、個別の学習プランを展開。コーチング終了後もDMM英会話を継続することで、効果的な英語学習が行えるようになっている。
■3：オンライン英会話とeラーニングのW学習
豊富な教材や学習ツールで英単語や文法を学び、オンライン英会話で実際にそれらを使ってアウトプット。このようにしてインプットとアウトプットをくり返し、理想的な学習サイクルを習慣化できるのも、同サービスならではの強みの一つ。
■4：英語教育の指導経験あり！経験豊富なコーチ陣
ユーザーと直接やり取りをするコーチは、英語を使用した実務経験や英語教育のプロなど、指導力に優れた人材のみを採用。さらに、受講生を担当する前には1カ月の研修を受け、その後はコーチリーダーが担当受講生の状況を聞きながらコーチをサポートする体制を構築。質の高い指導と徹底したサポートで、安心して英語学習に取り組める環境が用意されている。
また定期面談では、学習進捗を確認する小テストを行い、習熟度を可視化。学習でつまずいた際は、面談にてコーチに直接相談する以外にも、気軽に利用＆質問ができるチャットサービスが用意されている。コーチが伴走することで、ひとりで悩む孤独感を払拭。安心して学習を継続できるようになっている。
ちなみに2025年10月には、「DMM英会話コーチング」をより詳しく説明するためのメディア向けラウンドテーブルが実施され、DMM.com 執行役員 英会話事業部 事業責任者の川上拓史さんと、英会話事業部 コーチングサービス担当の佐藤奈美さんが登壇。
世界132カ国、約1万名の講師が在籍しており、習得したい英会話のレベルに応じて、ノンネイティブ、ネイティブ、日本人と、最適な講師がコーチングに当たることや、第二言語習得論に基づき、カリキュラムを「リスニング」「スピーキング」「知識BOX」という3つの大枠にわけて、それらを最も習熟しやすい形でレッスンに盛り込むことなどが説明された。
また、学習プランの具体的な流れとしては、まずは土日に翌週の英会話レッスンの予習を行い、月〜金にかけて英会話レッスンを実施。それとは別に単語学習、シャドーイング、瞬間英作文(インテンシブプランのみ)なども行い、それらを毎日、学習記録として報告する……といった形になるという。
気軽にサービスを利用してもらえるよう、「DMM英会話コーチング」に満足いかなかった場合は全額返金の保証制度も設けられているので、気になる人は無料カウンセリングに参加して、そちらで具体的な説明を受けたうえで受講を検討してみてはいかがだろう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
