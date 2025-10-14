洋菓子のコロンバンが山手線環状運転100周年記念の特別パッケージオリジナルクッキーを11月1日より数量限定販売
東京で多くの人の交通を支えている山手線が2025年11月1日(土)に環状運転100周年を迎える。それを記念して、JR駅構内でショップの展開やお土産菓子の納品を行う株式会社コロンバンから、「山手線環状運転100周年記念フールセック」が同日より販売される。コロンバンを代表するギフト商品「フールセック」の缶蓋に、環状運転で活躍した4つの代表車両(国鉄：103系/205系、JR：E231系/E235系)が描かれた特別パッケージとなっている。またノベルティとして、切り離すとスマホケースにぴったり収まるカードも付いている。山手線環状100年の歴史を一缶で存分に感じることのできる本商品のこだわりを担当者に聞いてみた。
【写真】切り離すとスマホケースにぴったり収まるカードがノベルティとして付いてくる
■コロンバンを代表するギフト商品「フールセック」
「フールセック」は、バターをたっぷりと使用した贅沢な焼き菓子の詰め合わせで、バニラ、チーズ、フランボワーズ、コーヒー、アーモンド、ココアなど、味わいや食感の異なるこだわりの焼き菓子をワンボックスで楽しむことができる大人気のギフト商品となっている。
■担当者にインタビュー。山手線環状運転100周年記念フールセックのデザインのこだわりとは？
ーー山手線環状運転100周年記念のオリジナルクッキー販売の狙いはなんですか？
山手線は、長い歴史を持ち、東京の主要駅を巡る多くの人にとって非常になじみ深い路線です。そのため、老若男女問わず幅広い層に響く商品だと考え、開発にいたりました。20代から80代まで、一般の方から鉄道ファンまで、多くの方々に懐かしく、おもしろいと感じていただけることを目指しています。
ーー山手線環状運転100周年記念のオリジナルクッキーはどのようにして生まれましたか？
以前にも鉄道関連のフールセックを販売した実績があったことから、先方様より今回のお話をいただき、山手線環状運転100周年記念の商品を開発することになりました。
車両選定は知り合いの有識者の方や、今回のお話をくださった方々に思い入れのある車両は何かを伺い、最終的に4種類の車両を選定しました。
ーー販売に向けて苦労した点などはありましたか？
パッケージのデザインです。パッケージは車両の数を少なくするほどきれいに収まります。しかし、山手線の歴史を感じていただくために、過去から現在を象徴する4つの車両とヘッドマークとなるロゴを載せたく、商品としてのクオリティを保ちながら、全体的なバランスを取ることが、非常に難しかったです。
ーーそのデザイン面での困難はどのようにして解決したのでしょうか？
何度も校正を重ねましたが、見慣れると違和感に気づきにくいため、複数の関係者に協力を仰ぎ、バランスを確認しながら仕上げました。また、歴史のある路線のため、国鉄103系や205系のような古い車両は参考画像が少なく、列車デザインを忠実に再現するのに時間がかかりました。書籍などから複数の画像を収集し、1つの車両を完成させるまでに多くの工程を重ね、ようやくこのデザインが完成いたしました。今回のデザインは、2色で構成しており、色のトーンや線画の強弱を調整することで、奥行きやステンレス等の質感を表現できるよう努めました。
また、ノベルティのスマホケースに収められるカードも日常になじむようなカジュアルなデザインにしました。
ーーノベルティのカードを同封するアイデアはどのようにして生まれたのですか？
現代の多くの方がスマートフォンとそのケースを利用しています。私自身(弊社担当者)もケースの中にステッカーを入れているので、「折角ならば、コレクトできてなおかつ実用的なノベルティがいい」と思い、スマホカードにしました。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
山手線環状運転100周年を記念し、開発者全員の熱量を注いで完成させた「山手線環状運転100周年記念フールセック」です。皆様にはクッキー缶からもノベルティからも、山手線の歴史を存分に感じていただければと思います。
開発者の想いも乗せた「山手線環状運転100周年記念フールセック」は11月1日(土)より販売予定。山手線の歴史を感じられる一缶を手に取ってみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
