南陽市で13日夜遅く火事があり、木造一部2階建ての住まいなどあわせて5棟、およそ580平方メートルが全焼しました。この火事で、この家に住む75歳の男性が顔などにやけどを負いました。



13日午後11時20分ごろ、南陽市大橋の農業・細谷利兵エさん（75）の住宅敷地内にある小屋から煙や火が上がっているのを近くを通りかかった人が発見し、119番通報しました。

警察と消防によりますと、火は細谷さんの木造一部2階建ての住まいなどに燃え広がり、細谷さんの住宅や蔵、それに小屋のあわせて5棟、およそ580平方メートルが全焼しました。出火当時、家には細谷さんと細谷さんの妻の2人がいてこの火事で細谷さんが顔や足にやけどをしましたが命に別条はないということです。火は、出火から7時間近く経った14日午前6時過ぎにようやく消し止められました。



近くの人「事故かなと思ったら2台も3台も消防車がくるので何だろうと思った。幸いにも風はなかったが煙はすごかった」



警察と消防で実況見分を行いましたが、出火原因の特定には至らず引き続き調べを進める方針です。

現場は国道13号の西側にある住宅街の一角です。

