お笑い芸人・スゲーニョ高橋、結婚を発表 サンシャイン池崎が婚姻届の証人
お笑いコンビ・スゲーニョの高橋（高＝はしごだか）が13日、自身のSNSを更新。結婚したことを発表した。
【写真】結婚を発表したスゲーニョ高橋と「優しいワイフ」（写真2枚目）
投稿で「結婚のご報告」と題し、「本日10月13日、僕の誕生日＆スポーツの日に入籍いたしました！！」と報告した。また「婚姻届の証人はいつもお世話になっているサンシャイン池崎さんとワイフの親友、同期のいおりちゃんに書いていただきました」と説明した。
続けて「こんな僕すぎる日に入籍を快諾してくれる優しいワイフを幸せにするために、芸人人生を駆け抜けまくります」と意気込み。「これまでお世話になったたくさんの方、本当にありがとうございます！！そしてこれからもスゲーニョと我々夫婦を何卒よろしくお願いします！」と呼びかけた。
また、相方のカナリは同日、noteにて「結婚おめでとう！！」と祝福。「こんなおめでたい日に、少しはおめでたい事をしたいと思った」と、祝福の思いを込めたエピソードを公開した。
スゲーニョは、高橋とカナリによるコンビで、ドリルフィンフィンズから改名した。
