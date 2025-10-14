脳内出血で療養中の清原翔、“ワイルドなヒゲ”の近影ショット公開 「笑顔がサイコー」「髪伸びましたね」

脳内出血で療養中の清原翔、“ワイルドなヒゲ”の近影ショット公開 「笑顔がサイコー」「髪伸びましたね」