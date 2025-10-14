脳内出血で療養中の清原翔、“ワイルドなヒゲ”の近影ショット公開 「笑顔がサイコー」「髪伸びましたね」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔（32）が14日、自身のインスタグラムを更新し、モデルの宮田聡子らとのショットを公開した。
【写真】笑顔の清原翔！ワイルドなヒゲも印象的に
清原は「聡子さん青山さん遠藤さん来てくれたー！」とコメントを添え、仲間たちと並んだ写真を投稿。清原の端正な顔立ちはそのままに、ヒゲをたくわえたワイルドな印象で満面の笑顔を見せている。
この投稿にフォロワーからは「ワイルドなヒゲでも爽やかさが隠せない」「笑顔がサイコー」「髪伸びましたね 元気そうな顔が見れて嬉しい」「今日も笑顔に会えて、良かったです」などのコメントが届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、昨年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。
【写真】笑顔の清原翔！ワイルドなヒゲも印象的に
清原は「聡子さん青山さん遠藤さん来てくれたー！」とコメントを添え、仲間たちと並んだ写真を投稿。清原の端正な顔立ちはそのままに、ヒゲをたくわえたワイルドな印象で満面の笑顔を見せている。
この投稿にフォロワーからは「ワイルドなヒゲでも爽やかさが隠せない」「笑顔がサイコー」「髪伸びましたね 元気そうな顔が見れて嬉しい」「今日も笑顔に会えて、良かったです」などのコメントが届いている。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、昨年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。