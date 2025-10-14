ロクシタン2025年ホリデーコレクションで、朝の光を香りで感じる♡

ロクシタンが贈る2025年のホリデーコレクションは、「オート・プロヴァンスの光の魔法」をテーマに、南フランスの美しい朝、昼、夜の光を香りで表現しています。今年の第一弾として登場するのは、「プルミエール レイヨン」。オート・プロヴァンスの清々しい朝の光をイメージしたこのコレクションは、ピオニーとカメリアが香る華やかなフローラルな香りが特徴です。ロクシタンならではの贅沢な製品をぜひチェックしてみて♡

オート・プロヴァンスの朝を香りで感じる

今年のホリデーコレクションの第一弾「プルミエール レイヨン」は、オート・プロヴァンスの清らかな朝の光を香りで表現しています。

ピオニーやカメリア、フルーティーなペアーがみずみずしく華やかに広がり、心地よい高揚感を与えてくれる香りです。

オートトワレ、シャワーホイップ、ボディクリーム、ネイルオイル、リップバームなど、すべての製品が朝の光のように軽やかで清々しく、贅沢な香りの世界に包まれます。

今年も、ロクシタンの限定アイテムで、特別なホリデーシーズンをお楽しみください♪

特別キットでホリデーをもっと豪華に

プルミエール レイヨン シークレットコンプリート

ロクシタンのホリデーコレクションでは、豪華な予約限定の特別キットも登場しています。

『プルミエール レイヨン シークレットコンプリート』は、オードトワレ、ボディクリーム、ネイルオイルなど、人気のアイテムがすべて揃った豪華セット。

さらに、ホリデーディスカバリーポーチもついており、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったり。数量限定なので、早めの予約をおすすめします♪

すべてのアイテムが心を豊かにし、素敵なホリデーを彩ります♡

