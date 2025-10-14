¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡É¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¡È¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÈ¯É½¡ÖËÜ²»¤âÂ³¡¹¤È¡×
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë²Ý¶âÀ©ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬14Æü¡¢¹¹¿·¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡§7¡§3¥È¡¼¥¯¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢DOWNTOWN¡Ü¤ÎÈÖÁÈ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥²¥¹¥È¤È¡È¤È¤¢¤ëºî¶È¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ò¤ï¤¹¡Ø7¡§3¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤ËÜ²»¤âÂ³¡¹¤È¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¾¾ËÜ¤Î´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
DOWNTOWN¡Ü¤Ï11·î1Æü³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î3¤Ä¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û1100±ß¤ÈÇ¯³Û1Ëü1000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡¢Äê³ÛÀ©¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï10·î24Æü¤«¤é¡¢¸ø¼°HP¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£