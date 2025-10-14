遠方からでも行きたいと思う「神奈川県の道の駅」ランキング！ 2位「足柄・金太郎のふるさと」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月2日、全国10〜60代の男女244人を対象に、遠方からでも行きたいと思う道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遠方からでも行きたいと思う『神奈川県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『ふるさとご飯食堂』の肉汁ハンバーグ定食や足柄茶そば、相州牛 うにとろ牛めしに心を奪われます。観光の途中でぜひ立寄って食べてみたいとおもいます」（50代女性／兵庫県）、「『金太郎伝説』の里として観光色も強く、周辺にはハイキングや自然散策スポットもあり、観光とセットで楽しめる」（50代男性／東京都）、「金太郎の故郷で有名なので行ってみたい。デカ盛りグルメも食べてみたい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「芦ノ湖を一望できる絶景スポット。富士山も眺められる立地で、観光途中の休憩に最適。箱根名物の寄木細工や地元グルメも楽しめる」（50代男性／神奈川県）、「名産である黒たまごや地元の新鮮な野菜、手作りのお菓子などを楽しめるのが魅力です。小学生の子どもも甘いものや軽食を楽しめそうです。周辺には芦ノ湖や箱根神社、箱根ロープウェイなど観光スポットが豊富で、自然や絶景を満喫した後の休憩にもぴったりです」（30代男性／東京都）、「富士山や芦ノ湖を望めるし、『箱根峠そば』や『かき揚げそば』が食べられるし、寄木細工や箱根ラスクなど、箱根らしいお土産が充実しているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「遠方からでも行きたいと思う『神奈川県の道の駅』」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：足柄・金太郎のふるさと（南足柄市）／61票2位は、童話でおなじみの金太郎伝説が残るエリアに立つ「道の駅 足柄・金太郎のふるさと」です。ここに来れば、地元の新鮮な野菜や果物が並ぶ直売所はもちろん、南足柄の自然や歴史、食文化を丸ごと楽しめます。特に注目したいのは、日本茶の産地である足柄茶や、金太郎にちなんだユニークなお土産品の数々。どれも思わず手に取りたくなるものばかりです。地元の食材を豪快に味わえるのが、施設内の「ふるさとご飯食堂」。名物の「肉汁ハンバーグ定食」や「相州牛 うにとろ牛めし」といったぜいたくなメニューのほか、インパクト抜群のデカ盛りグルメも話題を集めています。地域に根ざした魅力にあふれており、遠方からの観光客にも愛されている道の駅です。
1位：箱根峠（足柄下郡箱根町）／113票1位は、箱根峠の頂上付近という最高のロケーションに位置する「道の駅 箱根峠」です。その立地から、ドライブ好きにはたまらないスポットとして特に人気を集めています。神奈川県と静岡県の県境という地理的特徴をいかし、両県の特産品や土産物を幅広く取り扱っているのもうれしいポイント。そして何より、施設内の展望デッキからの眺めはまさに圧巻！ 芦ノ湖や富士山などの雄大な景色を一望でき、休憩だけでなく絶景の景勝地としても高い評価を得ています。箱根観光の玄関口として、温泉まんじゅう、寄木細工、箱根ラスクなど、魅力的なお土産が充実。「箱根峠そば」といった地元グルメも楽しめ、旅の思い出を締めくくるのにぴったりの場所です。
回答者からは「芦ノ湖を一望できる絶景スポット。富士山も眺められる立地で、観光途中の休憩に最適。箱根名物の寄木細工や地元グルメも楽しめる」（50代男性／神奈川県）、「名産である黒たまごや地元の新鮮な野菜、手作りのお菓子などを楽しめるのが魅力です。小学生の子どもも甘いものや軽食を楽しめそうです。周辺には芦ノ湖や箱根神社、箱根ロープウェイなど観光スポットが豊富で、自然や絶景を満喫した後の休憩にもぴったりです」（30代男性／東京都）、「富士山や芦ノ湖を望めるし、『箱根峠そば』や『かき揚げそば』が食べられるし、寄木細工や箱根ラスクなど、箱根らしいお土産が充実しているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)