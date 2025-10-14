LE SSERAFIM＆幾田りらの交流にファン歓喜！ 「かわいいの大渋滞」「ルセラの服着てる」
歌手の幾田りらが、10月14日（火）に自身のInstagramを更新。韓国発のガールグループLE SSERAFIMと撮影した集合ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】どこを見ても眼福！ LE SSERAFIM＆幾田りらの集合カット
■コラボステージを披露
この日幾田が公開したのは、10月12日（日）と10月13日（月）の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された、ZOZOTOWNの20周年を記念したスペシャルイベント「ZOZOFES2025」のオフショット。
写真には、ハートポーズを作る幾田をセンターに、LE SSERAFIMのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）、SAKURA（サクラ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KAZUHA（カズハ）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）がピースポーズを決める様子が収められている。
幾田とLE SSERAFIMは、10月13日（月）に「ZOZOFES2025」に登場。それぞれパフォーマンスを披露したほか、Tokyo Coffee BreakがYOASOBIの「夜に駆ける」をサンプリングして新たに歌詞を書き下ろし、LE SSERAFIMが歌唱参加した「LE SSERAFIM with YOASOBI『the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）』を初披露するコラボステージでファンを魅了した。
世界的人気を誇るアーティスト同士の交流に、ファンからは「かわいいの大渋滞」「ルセラの服着てる」「パーフェクトコラボ」「みなさんステキです」「ビジュ爆発してました！」など喜ぶ声が届いている。
引用：「幾田りら」Instagram（@lilasikuta）
