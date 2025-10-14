¥í¥Ã¥ÆÅÄÃæÀ²Ìé¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹·ë²Ì
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï´Ú¹ñ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ë°ú¤Ê¬¤±
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤Ï10·î14Æü¡¢¡ÖÂè22²ó¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×2»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹-¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï¡¢2-0¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï4²ó¡¢»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢µÜºêÎµÀ®ÆâÌî¼ê¤Î2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæÀ²ÌéÅê¼ê¤Ï6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥¨¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹Åê¼ê¡¢°ìÛêÎÏ¿¿Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÄ¹Åç¹¬Í¤Åê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¡¢4Åê¼ê¤Ë¤è¤ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡SOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹-ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢2²ó¡¢¾åÀîÈªÂç¸çÆâÌî¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£Ä¾¸å¤Î3²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢6²ó¤ËÍ±òÄ¾µ±ÆâÌî¼ê¤ÈµÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï3Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£µÈÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü4°ÂÂÇ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë