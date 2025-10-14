「ボールを持った時のワクワク感」「観る者を魅了」元代表戦士も絶賛！ ４戦３発の28歳アタッカーが月間MVP初受賞「素直に嬉しい気持ちです」
Jリーグは10月14日、９月度の月間MVPなど各賞を発表。J１の月間MVPでは川崎フロンターレの伊藤達哉が初受賞した。
今季から川崎でプレーする28歳のアタッカーは、９月の４試合すべてに先発し、計３得点を記録。抜群の決定力はもちろん、自慢のドリブルでPKを獲得すれば、正確なスルーパスで多くの好機をクリエイトした。
Jリーグの公式サイトを通じて、伊藤は以下のようにコメント。
「月間MVPの受賞を聞いたときはとても驚きましたが、素直に嬉しい気持ちです。今回は自分がこの賞をいただきましたが、これは共にプレーしているチームメイトや監督、スタッフ、そして何よりファン・サポーターの皆さんのおかげだと思っています。支えてくれた方々に「ありがとうございます」と伝えたいです。この後の試合でも、自分は1つでも多くのゴールを決めたいですし、チームとしても、１つでも多くの勝利を掴みたいです」
選考委員で元日本代表DFの槙野智章氏は「文句なしの活躍。ほとんどの試合で得点を決めて、大活躍。ボールを持った時のワクワク感がある。ゴールを取れるしアシストもできる」と絶賛。元なでしこジャパンの鮫島彩氏は「コンパクトかつ鋭いスイングから繰り出されるシュートやパスは、相手守備の意表を突き、観る者を魅了していると思う」と評した。
なお、９月度の各賞の受賞者は以下のとおり。
■月間MVP
J１／伊藤達哉（川崎フロンターレ）初受賞
J２／西川 潤（サガン鳥栖）初受賞
J３／中野克哉（栃木SC）初受賞
■月間ベストゴール
J１／新井泰貴（アルビレックス新潟）初受賞
J２／齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）３回目
J３／阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）初受賞
■月間優秀監督賞
J１／鬼木 達（鹿島アントラーズ）８回目
J２／森山佳郎（ベガルタ仙台）４回目
J３／石丸清隆（FC岐阜）２回目
■月間ヤングプレーヤー賞
J１／徳田 誉（鹿島アントラーズ）初受賞
J２／新川志音（サガン鳥栖）初受賞
J３／西谷 亮（FC岐阜）２回目
■月間ベストセーブ賞
J１／早川友基（鹿島アントラーズ）２回目
J２／佐々木雅士（いわきFC）初受賞
J３／蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）初受賞
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
