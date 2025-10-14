万博「閉会式」出演者・クリエイティブチーム一覧が公開 櫻井翔・有働由美子 輪島の高校生も【全掲載】
大阪・関西万博は13日、閉幕を迎えた。大阪・夢洲会場で行われた「閉会式」を終え、2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は、「出演者およびクリエイティブチーム」を公表した。
【動画】櫻井翔＆有働由美子登場…大阪・関西万博「閉会式」の様子
閉会式は、万博に関わったすべての人々の「それぞれの未来（Futures）のはじまり」を感謝と称賛とエールで送り出す場として、「For the Futures」というテーマで実施。パフォーマンスプログラムには、櫻井翔、有働由美子も登場し、NHKで全国中継された。
万博公式SNSでは、各パートの様子が公開されている。
■大阪・関西万博「閉会式」
プログラム 登壇者・主な出演者
映像プログラム（1）
Countdown to the Futures
未来へのカウントダウン
開式の辞
2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
日本国旗掲揚・日本国歌斉唱
大阪すみよし少年少女合唱団
ローバースカウト 日本ボーイスカウト大阪連盟
2025年日本国際博覧会協会会長挨拶
2025年日本国際博覧会協会 会長 十倉雅和
パフォーマンスプログラム（1）
結 -MUSUBI-
ATSUSHI（メインパフォーマー）
Miyu（メインパフォーマー）
SISterly
ELECTRONICOS FANTASTICOS!
鬼太鼓座
映像プログラム（2）
Moments of All Lives in EXPO2025
すべてのいのち輝く瞬間を
感謝の辞
大阪府知事 吉村洋文
2025年日本国際博覧会名誉会長挨拶
内閣総理大臣 石破茂
祝辞
博覧会国際事務局（BIE） 総会議長 アラン・ベルジェ
博覧会国際事務局（BIE）旗渡し式
2027年ベオグラード国際博覧会
博覧会国際事務局（BIE）旗渡し式
2027年国際園芸博覧会
おことば
2025年日本国際博覧会 名誉総裁 秋篠宮皇嗣殿下
パフォーマンスプログラム（2）
EXPO World Journey.
世界を旅するいのちの物語
EXPG STUDIO／MORTAL COMBAT NEXT GENERATION
大阪・関西万博宣言
内閣府特命担当大臣 伊東良孝
博覧会国際事務局（BIE）旗降納・旗渡し式
2030年リヤド国際博覧会
2030年リヤド国際博博覧会
特別プログラム「A journey of foresight」
パフォーマンスプログラム（3）
Start for the Futures.
〜それぞれの未来へ
【前編】
・朗読
櫻井翔
大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 河瀬直美（映画作家）※瀬＝旧字体
有働由美子
正角心音（石川県立輪島高等学校）ほか
・パフォーマー
アオイツキ（アオイヤマダと高村月）
【後編】
・パフォーマー
N’ism
・演奏
ZARUKAME（亀井友莉／村岡苑子）
閉式の辞
2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
▼総合司会 有働由美子
▼クリエイティブチーム
企画
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）催事企画プロデューサー 小橋賢児
クリエイティブディレクター 亀山淳史郎
音楽監督 Nao’ymt
ステージデザイン 邨山直也
アートディレクター 藤田恒三・ 森田賢吾
演出制作 山口祐司
催事企画プロデューサー補佐 石井優香
舞台監督 瀧本篤
ヘアメイク総合ディレクター 冨沢ノボル
企画 SIGNING
協賛 LED TOKYO
テクニカル統括 奥川拓二
▼映像プログラム（1）「Countdown to the Futures 未来へのカウントダウン」
映像演出 千葉崇志
作曲 原田裕貴
モーションデザイン 立川卓
▼パフォーマンスプログラム（1）「結 -MUSUBI-」
演出ディレクター・振付 SIS (SAKRA&CHINATSU)
音楽プロデュース・作曲 今井悠
映像ディレクター 杉山弘樹
衣装監修 齋藤ヒロスミ
▼映像プログラム（2）「Moments of All Lives in EXPO2025 すべてのいのち輝く瞬間を」
映像演出 千葉崇志
作曲 FZ from sfpr／Radical Hardcore Clique
モーションデザイン 立川卓
▼パフォーマンスプログラム（2）「EXPO World Journey. 世界を旅するいのちの物語」
演出ディレクター 山口祐司
振付 YUMI
作曲 大坪彰彦
映像演出 近藤大介
モーショングラフィックス 岩元正幸
イラスト協力 女子美術大学
衣装監修 Remi Takenouchi
▼パフォーマンスプログラム（3）「Start for the Futures. 〜それぞれの未来へ」
【前編】
演出ディレクター・振付 アオイツキ（アオイヤマダと高村月）
衣装素材制作（アオイツキ） 上條陽斗（IPA 未踏IT人材発掘・育成事業スーパークリエータ）
【後編】
演出ディレクター・振付 Noriko Suezawa
【両編】
作曲 Nao’ymt
映像演出 松本剛
衣装監修 Remi Takenouchi
フィッティング協力 大阪文化服装学院
