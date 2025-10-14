アーティスト・こっちのけんと（29）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。就職活動をしていた当時のエピソードを披露した。

こっちのけんとは「僕1回普通に就職して会社員をやってるんです」と切り出し、「その就職活動の時、面接官に言われたひと言がめっちゃ刺さってて」と吐露。「けんと君は、お兄さんはこういうのをやってたり、お父さんも昔ちょっと芸能をやってて、いろいろされてますけど、けんと君はなんでしないの？」と言われたことを明かした。

そして「“できるじゃん”みたいに言われて」と回想。「大学生活も、アカペラで全国大会に行ったりオモテでやってるのに、“なんでこんな仕事に来るの？”って言われて、その場でめっちゃ泣いちゃって」と打ち明け、「“確かにそうなんですけど…”みたいな」と振り返った。

しかし当時の心境を「僕は普通の会社に就職したくて」と説明。「就職活動って多少自分にウソをつく期間というか、なんか本当の核というかコアな部分に面接官のひと言が刺さっちゃって。そこから就職した後も、もしかしたら就職せず、ちゃんとアーティストとしてギターを習ったりしてたら、何か変わってたのかもなって仕事をしてた期間があった」と思い返した。

これを受けて、お笑いタレントの狩野英孝が「お兄ちゃんの話で申し訳ないですけど」と断りつつ、こっちのけんとの兄である俳優・菅田将暉に触れ、「お兄ちゃんがスーパースターをやってて、僕が始めたらどこかブレーキを踏んでるみたいな」と想像すると、こっちのけんとは「ちょっとありましたね」と同意。「僕の中のブレーキで言うと、男3兄弟なんですけど、弟はまだ大学生だったけど将来俳優になりたいって言ってて。兄は俳優だし、次男の僕も芸能に行っちゃうと、家族として不安定なのかなと思って」と告白した。

そのため「僕だけでもカタい仕事をするか、父がやってる仕事を継ぐか、みたいなことを考えてたのが僕にとってのブレーキ」といい、「このチームの中で、全員オモテでやっていくのは、将来分からないですけど、家を買うとなった時にローンがおりるのかなみたいな」と不安を感じていたことを語っていた。