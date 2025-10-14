演歌歌手の千昌夫（78）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。名曲誕生秘話を明かす場面があった。

司会の黒柳徹子から歌手の吉幾三との関係を聞かれた千は「私のところに3〜4年、下積みというかついておりましたけども」とデビュー後に千のもとにいたと説明した。

「ああいう性格の男ですから、金もないのに、どうも野球の選手とかそういう方たちとのお付き合いがあったみたいで。金もないのにご馳走したり、そういうことをしていて、本当に首が回らなくなった。そういうことがしょっちゅうあるんですよ」と話した。

よく夜遅く千が仕事から帰る時間を見計らったように「今から行っていいでしょうか」と電話がかかってきたといい、自身も忙しい時だったため、早く寝たいと思いつつも「しょうがないから、来ていいから」と言うと、吉は「誰かにタクシー代を持たせて、玄関の前で待ってていただけますか？」と。「好き放題。それでも来たら、楽しい話をしてくれる。だから、こっちもむげに断れないっていうか」と苦笑した。

そんなある日、またも千が最終の新幹線で東京に戻ってくるのを見計らったようにまた「今から行っていいか？」と電話がきたそうで、「家の前で誰かタクシー代持って待たせていてください」と千。「それで来て、一通り、枕言葉みたいに面白いことをしゃべるんですよ。それで僕の気持ちをほぐして。1時かそれぐらいになって“今日は何しに来たんだ”と。。そしたら“お願いがあります。うん百万円貸してくれ”って言うわけです」とまさかの申し出があったという。「そんな現金、家に置いとくような金額じゃない、うん百万円なんですよ。“冗談じゃないよ、そんな金、いきなり貸せって。そんなことできるわけないじゃないか”って言ったら、“ちょっと担保になる歌がありますから”って。それで“担保になる歌？じゃあ歌ってみろ”と言ったら、“津軽平野に〜”って始まったわけですよ」とした。

千は「また歌い出しからいいわけですよ。“いいぞ”って拍手しながら、“その先は？”って言ったら、ピタッと止めんですよ。“この先聞きたかったら、まず貸すか貸さないか決めてください”って。それで、ピタッといいとこで止めるからね。“わかったよ。もし貸さなかったらどうすんだよ”って言ったら、“死にます”って言うんですよ。“吉、そんな死ぬとかってことを簡単に言うなよ”と。“あんたの体の中には何十億という才能が眠っているんだから。そういう言葉、もう俺の前で二度と言うな”って言って。“わかった。その代わり貸すから、その先聞かせろ”って言って貸したわけですよ」と名曲が借金の担保だったという事実を明かした。

これには黒柳も「それが代表曲になったら凄いですよね」と感心。千も「もう代表曲です」と笑った。

千は岩手県陸前高田の出身で高校を中退し、売れっ子作曲家の遠藤実氏の内弟子となり、1965年に「君が好き」でデビュー。1966年発売の「星影のワルツ」が翌年の1967年にミリオンセラーの大ヒット。1968年に「NHK紅白歌合戦」にも初出場。1977年発売の「北国の春」はロングヒットとなり、1979年にミリオンセラーとなった。その後も「望郷酒場」「夕焼け雲」「味噌汁の詩」「津軽平野」など数々のヒット曲を生み出した。