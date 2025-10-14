Ｊ２磐田は１４日、ホーム・徳島戦（１８日）に向け、静岡・磐田市内で公開練習を行った。Ｕ―１８所属で２種登録されているＭＦ石塚蓮歩がこの日もトップの練習に参加。リーグ初得点に意欲を見せた。

乗っている高校生がヤマハでスポットライトを浴びる。石塚はこの日のシュート練習で強烈な当たりを連発。「（ヤマハは）昔から見ているスタジアムで気持ちが入る。自分も決めたいと思う」。試合当日は１７歳１０か月１日。得点すれば、ユースの先輩でもある後藤啓介（現シントトロイデン）が２３年の岡山戦でマークした１７歳８か月１５日に次ぐクラブ２位の年少記録となる。

来季のトップ昇格が内定している逸材は、安間貴義監督体制初陣となった前節の甲府戦（４日、１―０）でリーグ戦で初めてベンチ入りし、２７分間プレー。「体の強さの面で差を感じた」と貴重な経験を積んだ。

磐田は勝ち点５１で８位。徳島は同５４で４位。昇格を争うライバルに勝ち点３を献上する訳にはいかない。相手はリーグ最少失点（２０）の難敵だが、「自分の長所を出したい」と持てる力を全てぶつけて撃破する。