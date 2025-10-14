１４日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

同番組では、政権交代を目指す立憲民主党の安住幹事長と日本維新の会の中司幹事長、国民民主党の榛葉幹事長がこの日、臨時国会での首相指名選挙を巡り、国会内で会談。一方、自民党の高市早苗総裁は所属国会議員に対し、公明党が連立を離脱することになった経緯について説明するという動きを報じた。

コメンテーターとして出演の元乃木坂４６でタレントの松村沙友理は政権交代を目指す野党の動きについて「私、そんなに皆さんの関係性とか詳しくないんですけど…」と前置きした上で「印象として、今回、こうやっていろいろ話をしてると、皆さん、数とか政権をもぎ取るってことばかり注目していて、国民側としては国民の生活のことを本当に考えてくれてるのは誰なんだ？っていう印象がある」と訴えた。

この言葉にＭＣの宮根誠司氏は「まさに、政局で。さゆりんごの言った通りで、民意は放っておいて、とりあえずなんとか首班指名で自民党なら高市さん、立憲さんを中心とした野田さんは政権交代ってことなんですけど、確かに国民置き去りっぽい感じはある」と同調していた。