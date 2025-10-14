白ワイン派も赤ワイン派も楽しめる！オペレーター＆カーディナル【THE カクテルバイブル500】
ワイン＆シャンパンなど【オペレーター（Operator）】
お酒が苦手な方にもおすすめ！
低アルコールで爽快感が魅力のカクテル。パイロットがリフレッシュも兼ねて愛飲したことからその名がついたとされる。甘口のワインを使ったり、ジンジャーエールの量を増やしたりすればソフトドリンク感覚で楽しめる。
レシピ
白ワイン：60ml
レモンジュース：10ml
ジンジャーエール：適量
グラスに氷を入れ、白ワインとレモンジュースを入れ混ぜる。ジンジャーエールを注ぎ、軽く混ぜ、レモンスライスを添えて完成。
ひとことメモ
白ワインとジンジャーエールというとてもシンプルな組み合わせながら、誰にも好まれオールラウンダーカクテル。
ワイン＆シャンパンなど【カーディナル（Cardinal）】
キールの赤ワイン版
カトリック教会の高位聖職者「枢機卿（カーディナル）」の赤い衣装に由来する、深紅色のカクテル。正式にはボジョレー産の赤ワインでつくることが推奨されている。甘口でフルーティ、飲みやすい一杯だ。
レシピ
赤ワイン：90ml
クレームドカシス：10ml
グラスに冷やしたすべての材料を入れ、軽く混ぜれば完成。
ひとことメモ
このカクテルは「キールカーディナル」とも呼ばれる。赤ワインを白ワインに替えると「キール」に。
ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）
ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。
