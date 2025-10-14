町唯一のスーパーが売り上げ低迷などのため9月上旬から休業している小国町で町の第三セクターが休業中のフロア内に整備した「ミニスーパー」が14日から本格的な営業をスタートさせました。



小国町では町中心部で営業を行う「白い森ショッピングセンターアスモ」内のスーパー「金十商店」が9月5日を最後に休業し、町内唯一のスーパーが事実上の閉店となりました。





施設の管理を行う第三セクター「小国いきいき街づくり公社」は町民の意向などを踏まえ「金十商店」が使用していたフロアの一部に「ミニスーパー」を整備。プレオープン期間を経て14日から本格的な営業がスタートしました。買い物客「ちょっと魚を食べたいときとか肉が足りないときとか遠くまで行かないと手に入らない待っていたと思うみんな」「アスモ」は町営バスが停車するため、車を持たない高齢者からは気軽に買い物できる場所が復活したことに喜びの声が聞かれました。買い物客「今まで大変だった。何にもなくて運転できる人はどこまでも行けるけど年寄りはやっぱり行けない」初日は野菜や魚のほか、プレオープンに入荷が間に合わなかった肉や緑茶の茶葉などおよそ700品目が並びました。店によりますと午前9時半の開店前におよそ150人ほどが店の前に並んだということで昼ごろに店を訪れると生鮮食品を中心に多くの商品が売り切れとなっていました。小国いきいき街づくり公社島貫速人管理部長「やっと本オープンを迎えることができうれしく思うこれからも精一杯皆さんのお役に立てるよう頑張っていきたい」ミニスーパー「まちの駅 アスモ」の営業時間は午前9時半から午後6時までで、土日は休みですが、祝日は営業するということです。