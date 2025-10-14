3449組の頂点

10月11日、コント日本一を決める「キングオブコント2025」（TBS系）が放送され、堂前透と兎の2人から成るロングコートダディが優勝を果たした。決勝では2本のコントを披露して、いずれも高得点を獲得。今年の大会にエントリーした3449組の芸人の頂点に立った。【ラリー遠田／お笑い評論家】

ロングコートダディは業界内では実力派の芸人として知られていた。漫才とコントの両方を高いレベルでこなす「二刀流芸人」としても有名であり、漫才の大会「M−1グランプリ」でも二度の決勝進出経験を持っている。今年7月には「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜」という漫才とコントの両方で争う新しいお笑いコンテストが行われたのだが、ロングコートダディはそこでも準優勝という結果を残している。総合的なネタの実力で考えれば、現役世代の中では間違いなくトップクラスの逸材だ。

今年の「キングオブコント」は、例年に比べるとやや盛り上がりに欠けている印象があった。決勝に残った10組はいずれも厳しい予選を勝ち抜いた実力者であり、それぞれが文句なしに面白いはずだ。しかし、決勝の舞台ではなぜか力を出し切れず、あまりウケていない感じがあった。審査員がつけた得点も全体的に低めだった。

そんな中で、ロングコートダディとや団の上位2組だけは、ほかを突き放す高得点を取っていて、その実力を発揮していた。どちらも今年で4回目の決勝進出であり、安定感は抜群だ。それぞれ2本のネタで大きな笑いを取っていて、大会を盛り上げていた。

や団は本間キッド、中嶋享、ロングサイズ伊藤の3人から成るお笑いトリオ。彼らのコントでは、主にボケ役の伊藤が大きな体を生かして派手な立ち回りを見せて、笑いを取る役割を担っている。それに対して本間がツッコミに回り、あきれながらも大声を張り上げる。中嶋はマイペースなキャラを演じてそこにかかわっていく。3人が舞台上を所狭しと暴れ回って笑いをもぎ取る泥臭くてパワフルな芸風に定評がある。

一方、ロングコートダディはそれとは対照的に落ち着きのある芸風である。ネタの中でもあまり声を張り上げて強くツッコんだりはしない。落ち着いた演技でじわじわと観客を自分たちの世界に引き込んでいく。コントでは自然な会話を軸にして物語を展開させていく。1本のネタの中に大きい笑いを取る見せ場も仕込まれている。

彼らが1本目に披露したのは、無邪気な少年と謎の生物「モグドン」の心の交流を描いた作品。2人は仲良くなるが、学校に行きたがるモグドンに対して、少年が彼を連れていけない意外な理由を告白するところで、大きな笑いが起こる。そして、その後はそれを軸にして話が展開していく。

2人の会話をベースに進んでいくのだが、随所に笑いの仕掛けが散りばめられていて、見る者を釘付けにする。普通のおとなしそうな見た目の堂前に対して、兎は体が大きく、つかみどころのない不思議な雰囲気を持っている。このネタではそんな兎のキャラが見事に生かされていた。

2本目のコントでは、キャリアウーマン風の女性が落ち込んでいる警察官の男性を励ますところから話が始まる。動きは少なく、ほぼ純粋な会話劇が展開されるのだが、そこで散発的に笑いを起こす。そして、最後には誰もが想像していなかったような劇的な展開が待ち受けている。

静かなコントで爆発的な笑いを起こすロングコートダディは、相手の手を握るだけであっという間に投げ飛ばしてしまう武道の達人のようなファイトスタイルを持っている。優勝後の彼らと「情報7days ニュースキャスター」（TBS系）で共演した脚本家の三谷幸喜も「無駄な言葉が一個もないじゃないですか」と彼らのネタを絶賛していた。

超絶技巧のネタ職人として業界内では知られていた彼らが、ついにメジャータイトルをつかんだ。ここからはますます活躍の幅を広げていくだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

