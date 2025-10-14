大沢あかね「時期は違うけれど…」“元てれび戦士”と共演を報告 仲良し2ショット披露に「うをおおぉぉぉ」「天てれTシャツ着て来られたの胸熱」
タレントの大沢あかね（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。自身のラジオ番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（月〜金 後9：50 ニッポン放送）の13日〜17日にゲスト出演する俳優・前田公輝（34）との2ショットを披露した。
【写真】「天てれTシャツ着て来られたの胸熱」爽やかな2ショットを披露した“元てれび戦士”大沢あかね＆前田公輝
2人は共に『天才てれびくん』シリーズ（NHK）のてれび戦士として活躍（大沢は1999〜2000年、前田は2003〜2006年）。投稿では、「わーいわわーい！時期は違うけれど、元てれび戦士共演です 楽しかった！ずっーと話してたかった！（ちゃんと『天』と書かれたTシャツ着て来てくださいました）」（原文ママ）とつづり、仲良く並んでピースをする爽やかな2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「前田さん天てれTシャツ着て来られたの胸熱ですね」「ちょうどあかねちゃんの時代（99）から公輝君の代（05）まで見てました」「あかねさんの天てれ今でも大好き」「うをおおぉぉぉ 推しと推し 天てれ大好きだったなぁ…」「おふたりの時代見てたから嬉しい〜」「幼稚園の時は大沢さんが出演されていた天才てれびくんワイドを見て育ち、小学生の時は前田さんが出演されてた天才てれびくんMAXを見て育ちました！」「これは夢のコラボ」などの声が寄せられている。
【写真】「天てれTシャツ着て来られたの胸熱」爽やかな2ショットを披露した“元てれび戦士”大沢あかね＆前田公輝
2人は共に『天才てれびくん』シリーズ（NHK）のてれび戦士として活躍（大沢は1999〜2000年、前田は2003〜2006年）。投稿では、「わーいわわーい！時期は違うけれど、元てれび戦士共演です 楽しかった！ずっーと話してたかった！（ちゃんと『天』と書かれたTシャツ着て来てくださいました）」（原文ママ）とつづり、仲良く並んでピースをする爽やかな2ショットをアップした。