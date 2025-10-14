「もはや超合金」八木勇征、バキバキに割れた腹筋＆胸筋を披露 ジムでの自撮りショット公開にファン衝撃「えええええ!?」「可愛いお顔からは想像できない」

「もはや超合金」八木勇征、バキバキに割れた腹筋＆胸筋を披露 ジムでの自撮りショット公開にファン衝撃「えええええ!?」「可愛いお顔からは想像できない」