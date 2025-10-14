「もはや超合金」八木勇征、バキバキに割れた腹筋＆胸筋を披露 ジムでの自撮りショット公開にファン衝撃「えええええ!?」「可愛いお顔からは想像できない」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング風景とともに、圧巻の肉体美を披露した。
【写真】「筋肉も血管も美しい…」バキバキの美腹筋を披露した八木勇征
八木は「routine」とのコメントとともに、上半身裸で黒のキャップをかぶり、鍛え上げられた腹筋＆胸筋あらわな自撮りショットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「すごっ！可愛いお顔からは想像できない筋肉 忙しくてもトレーニングを怠らないゆせくん本当にすごい」「ご馳走様です」「えええええ!?衝撃で1回スマホ伏せた同士いる？いるよな！」「すんげ〜 鍛えてますね 美しいです」「もはや超合金だって笑」「筋肉も血管も美しい…さすがです」「可愛いお顔にそんな筋肉ついてるなんて知らない人は想像できないだろうな〜」などの反響が寄せられている。
