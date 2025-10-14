タレントの佐藤栞里さんが、自身のインスタグラムを更新。京都を訪れ、現地でのグルメ体験を投稿しました。



【写真を見る】【 佐藤栞里 】 中華料理からドーナツまで京都グルメを堪能「美味しすぎてなんじゃこら」





白いTシャツ姿の佐藤さんは、川辺でドーナツを食べる様子から始まり、京都市内での様々な食事を楽しんだ様子を写真とともに紹介しています。







佐藤さんは、「先日の京都ごはん 出会えてよかったふわふわむちむち幸せドーナツ」と書き出し、「美味しすぎてなんじゃこら」と驚きを表現しました。口元にチョコレートを付けた写真も投稿し、「カールおじさんかオバQに変化」と茶目っ気たっぷりにコメントしています。







また京都での食事では、複数のの中華料理店を訪れたことも明らかになりました。



佐藤さんは特に「上海式黒酢スブタ」に感動した様子で「もう一枚追加で」と注文したことも記しています。







また別の店内で撮影された写真には、テーブルに並ぶ唐揚げや餃子、炒飯などの料理が写っています。





この他にも「聖地巡礼おいしさも心もほくほくからあげ」と表現した唐揚げや、「朝ごはんに食べたカレーうどん」「おいなりさん」なども美味しかったと振り返っています。







佐藤さんは食だけでなく観光も楽しんだようで、下鴨神社も訪問。参拝記念パネルに顔を合わせてポーズをとる写真も投稿し、投稿の最後に「下鴨神社はまた来年必ず行こうっと」と再訪を誓っています。







この投稿に、「わんぱく栞里様」「美味しそうに食べる貴方は本当に素敵です」「美味しいもの食べて幸せなしーちゃんの笑顔を見ると元気が湧いてきます」「クチのまわりが…可愛らしいですね」「この無邪気満開なのが、佐藤栞里ちゃんの素敵ポイントよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】