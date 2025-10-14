¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¡×¡ÖQVC¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥ÈÍè¤Þ¤¹¤è¡×¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬ÀÄ¿¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°ïºà¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
¾¯¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿©¤Ù¤¿¤¤Ð§¤«ÌÍ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÅìËÌ¥í¥±¤ÎÂè2²ó¤ÏÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ø¡£¡ÖÈ¬¸Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ·¤¦¡×¡Ö¿©¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëµðÂç»Ô¾ì¡ÖÈ¬¿©¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÇÐ§ÌÍ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÚÂç¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÉ¬»à¤Î°ïºà¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚTVer¡ÛÈ¬¸Í¤Î¡Ö¿©¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëµðÂç»Ô¾ì¤Ç¡¢²Ú´Ý¤¬´°À®¤µ¤»¤¿¡ÖÐ§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤³¤È³¤Á¯Ð§¤È¤Ï¡©
È¬¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ç²ÚÂç¤¬Â¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤Á¯¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁÌ£ÀìÌçÅ¹¡Ö³¤´Ý¡×¤µ¤ó¡£´Å¤¨¤Ó¤Î±ö¿É¤Ë²Ú´Ý¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö´Å¤¨¤Ó¤Î±ö¿É¤¬ÅöÅ¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»î¿©¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡Ö¥¤¥«°Ê³°¤â±ö¿É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤Èð÷¤¯²Ú´Ý¡£°ìÊý¤ÎÂçµÈ¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡£1Æü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤³¤ó¤Ê¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö´Å¤¨¤Ó±ö¿É¡×¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤No.3¤Î¡Ö¤¤¤«»É¤·¾¾Á°¡×¡£¿Íµ¤No.2¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ú´Ý¤Ë¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö°ìÈÖÃ¼¤Î¡×¤ÈÇä¤ê¾ì¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´¬³¥¥à¥Á¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¼ò°û¤à¿Í¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤³¤ì¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²ÚÂç¤¬¼ò°û¤ß¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢2¿Í¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¤³¤Á¤é¤âÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë»î¿©¤·¡¢ÂçµÈ¤¬¡ÖÈþÌ£¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤½Ð¤·¡¢²Ú´Ý¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Í¤¨¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼ò°û¤ß¤ÎÓÏ¹¥¤ò¸«Æ©¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö´¬³¥¥à¥Á¤Î¥¿¥ì¤Î¤ß¤¢¤ê¤Þ¤¹!!¡×¤È¤¤¤¦¼ê½ñ¤¥Ý¥Ã¥×¤ò¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥¿¥ì¤Î¤ßçÓ¤á¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¡ÖÌîºÚßÖ¤á¤È¤«¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤È¤«¡Ê¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡Ë¡×¡Ö°Õ³°¤È¥¿¥ì¤À¤±¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤Ø¤¨¤¨～¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
²Ú´Ý¤¬¡Ö³¤´Ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²Ú´Ý¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡Ê¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¡Ö´Ý¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¼«¤é°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤¬¡ÖÁêÊý¤ÎÂçµÈ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤¯¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢²ÚÂç¤¬¥í¥±Àè¤Ç¼«¤é°®¼ê¤òµá¤á¡Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡Ë¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÂçµÈ¤Ï¡Ö¸ýÄ´¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¡ÊÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Î¡ËQVC¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥ÈÍè¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Èー¥¯¤òÂçÀä»¿¡ª¡¡²Ú´Ý¤Ï¡Öº£¤Î¾¦Çä¤ÇËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçµÈ¤ÎË½Áö¤¹¤ëÌÑÁÛ¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
³¤´Ý¤µ¤ó¤ò¸å¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´Äì´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÂçµÈ¤¬¡Öº£¤Î¿Í¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´«¤á¾å¼ê¡×¤È¤ªÅ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²Ú´Ý¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡Ä¡Ä¤Þ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¡×¡Ö¥í¥±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£´¸Ä¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì²ÚÂç¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢10·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³¹¥Ö¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£