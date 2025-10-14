今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月10日（金）放送の同番組では、ゲストが後輩への複雑な心境を打ち明ける場面があった。

今回のゲストには、元TBSアナウンサーの山本里菜と、出産後初の収録という宇野実彩子（AAA）が登場。MC陣とともに、“女性の生きざま”を見届けた。

オープニングトークでは、一目惚れした夫と結婚4年目だという山本アナが「家事はしないですね」「地震で犬が鳴いても気づかない」と夫への不満を漏らすと、スタジオは共感。

MEGUMIが、夫が家事をしてくれるようになる方法として、食器を洗ったときに「ちょっと待ってこれ信じられへん。ピカピカじゃん！」と“とにかく褒める”という友人のテクニックを伝授し、盛り上がりを見せた。

さらにスタジオトークでは、山本アナが自身を「負けず嫌い」と紹介。「本当は森香澄ちゃんぐらい頑張りたかったんですけど…」と、他局ながら後輩の森香澄への複雑な心境を語った。

「気づいたらもうどんどん先に行っちゃって。むしろ憧れてますね、今は」という言葉には、ヒコロヒーから「『むしろ』憧れてるっていうのちょっと気になりましたよね」とツッコミが入り、スタジオの笑いを誘っていた。