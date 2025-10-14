『WINNER』B1＆B2優勝予想の投票状況発表…1位人気は千葉ジェッツ、優勝経験ある強豪が続く
10月14日、スポーツくじ『WINNER』を運営する独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）は、B1およびB2の2025－26シーズン優勝チームを予想する「協議会予想くじ」の最新投票状況を公開した。
B1優勝予想で1位となったのは、元NBA選手の加入もあり開幕から4連勝と勢いに乗る千葉ジェッツ。2位は昨シーズンのファイナルで宇都宮ブレックスと激闘を繰り広げた琉球ゴールデンキングス、3位は連覇を目指す宇都宮ブレックスが続いた。
一方、B2優勝予想では、ロスターを一新し新ホームアリーナで新シーズンを迎えた神戸ストークスが1位。2位は昨シーズンプレーオフ3位の信州ブレイブウォリアーズ、3位には2022年の創設から急成長を続けてきた福井ブローウィンズが入った。
優勝予想くじ「BリーグCS 2025-26 優勝予想」は、WINNER公式サイトから10月15日（水）18時55分まで購入可能。投票状況は販売終了まで変動し、最新の払戻倍率（オッズ）はスポーツくじオフィシャルサイトで随時更新される。
以下は10月14日（火）10時時点での投票順位とオッズ。
◆▼B1（払戻倍率）
1位 千葉ジェッツ（3.1）
2位 琉球ゴールデンキングス（3.4）
3位 宇都宮ブレックス（3.9）
4位 三遠ネオフェニックス（4.8）
5位 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（9.3）
6位 広島ドラゴンフライズ（10.6）
7位 アルバルク東京（11.1）
8位 群馬クレインサンダーズ（11.8）
9位 長崎ヴェルカ（12.4）
10位 横浜ビー・コルセアーズ（15.2）
11位 サンロッカーズ渋谷（15.8）
12位 島根スサノオマジック（17.8）
13位 レバンガ北海道（17.9）
14位 シーホース三河（27.3）
15位 アルティーリ千葉（34.1）
16位 佐賀バルーナーズ（39.0）
17位 川崎ブレイブサンダース（49.0）
18位 大阪エヴェッサ（49.8）
19位 京都ハンナリーズ（50.8）
20位 滋賀レイクス（60.9）
21位 仙台89ERS（71.6）
22位 秋田ノーザンハピネッツ（77.2）
23位 茨城ロボッツ（83.1）
24位 ファイティングイーグルス名古屋（92.1）
25位 富山グラウジーズ（97.6）
26位 越谷アルファーズ（104.9）
◆▼B2（払戻倍率）
1位 神戸ストークス（2.2）
2位 信州ブレイブウォリアーズ（2.5）
3位 福井ブローウィンズ（3.6）
4位 ライジングゼファー福岡（5.3）
5位 熊本ヴォルターズ（8.6）
6位 ベルテックス静岡（9.9）
7位 横浜エクセレンス（10.1）
8位 愛媛オレンジバイキングス（11.0）
9位 鹿児島レブナイズ（12.6）
9位 福島ファイヤーボンズ（12.6）
11位 岩手ビッグブルズ（20.1）
12位 青森ワッツ（22.8）
13位 バンビシャス奈良（33.3）
14位 山形ワイヴァンズ（40.9）