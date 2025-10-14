¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¡Ä¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤¬»Ë¾å½é¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë!
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×DºÇ½ªÀá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤¬»Ë¾å½é¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2°Ì¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤È2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡£13Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤ò3-0¤ÇÇË¤ê¡¢1°ÌÄÌ²á¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎÀ¾¤Ë¤¢¤ëÅç¹ñ¤Ç¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó52Ëü¿Í¡£¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚÌÌÀÑ¤Ç¤Ï2006Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Î¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¤òÈ´¤¡¢»Ë¾åºÇ¾®¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î2021Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¶½¹ñ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¡£FIFA¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡×¤È¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
