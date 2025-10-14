ＡＶＡＮＴＩＡ<8904.T>は１４日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を７２０億円（前期比３．９％増）、営業利益予想を１９億円（同４４．６％増）、最終利益予想を１２億円（同８７．７％増）とした。中部圏・首都圏に提供が限定されている規格型注文住宅や「ＢｉｚＦｉｌｌＳｙｓｔｅｍ」として提供する木造集合住宅などの請負型事業の関西・九州圏への展開などを通じ収益力の拡大を図る。



２５年８月期は売上高が６９２億７０００万円（前の期比２．５％減）、営業利益が１３億１３００万円（同３８．７％増）、最終利益が６億３９００万円（同８．５％増）だった。新築の戸建住宅や分譲マンションの価格が上昇したことを背景に、不動産流通事業は首都圏を中心に展開する中古区分マンションの販売が堅調に推移し、同事業は大幅な増収増益となった。



アバンティアは同時に２８年８月期を最終年度とする中期経営計画も発表した。売上高は８５０億円、最終利益は２０億円、ＲＯＥ（自己資本利益率）は６．６％（２５年８月期は２．３％）を目指す。グループ・組織再編を通じた体制整備による収益性の改善や、請負型事業の拡大による売り上げ・利益の成長回帰などに取り組む。



出所：MINKABU PRESS