ÊÆAMD¤Ï10·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAMD Software: Adrenalin Edition 25.10.1 Battlefield 6 Preview Driver¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É6¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤ÏÆ³Æþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡£
ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¥ê¥ê¡¼¥¹¥ë¡¼¥Á¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£10·î10Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É6¡Ù¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢NVIDIA GeForce¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï9·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö581.42¡×°Ê¹ß¤ÇÂÐ±þºÑ¤ß¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥ÐÇÛÉÛ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¡ËÃæÃÊ¤ÎÀìÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
