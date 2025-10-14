投信・基準価額騰落率ランキング 10月第2週（10月6日～10月10日） 投信・基準価額騰落率ランキング 10月第2週（10月6日～10月10日）



10月第2週の上昇率ランキングにはテーマ型ファンドが並びました。1位と2位は暗号資産、ブロックチェーン関連ファンドです。組入れ上位2業種はともに情報技術と金融になっており、3位の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏフィンテック」と類似したポートフォリオ特性になっているものと思われます。



下落ランキングトップの「ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、1210円を期中に分配しています。2位と3位のファンドの下落要因はともに主要投資対象のＢＤＣ（ビジネス・ディベロップメント・カンパニーズ）の値下がりによるものと推測されます。ＢＤＣは中堅企業への投融資を行なう形態の一つです。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +17.25％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



2位 +13.86％ インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド（世カエル）

運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント



3位 +13.17％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏフィンテック

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -8.85％ ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



2位 -5.82％ ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



3位 -5.82％ ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



株探ニュース

