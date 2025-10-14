[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇88銘柄・下落110銘柄（東証終値比）
10月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは222銘柄。東証終値比で上昇は88銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは27銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4745> 東京個別 405 +80（ +24.6%）
2位 <2901> Ｗディッシュ 880 +150（ +20.5%）
3位 <5527> プロパテクノ 763 +100（ +15.1%）
4位 <276A> ククレブ 7780 +940（ +13.7%）
5位 <138A> 光フードＳ 3275 +375（ +12.9%）
6位 <3647> ジー・スリー 160 +17（ +11.9%）
7位 <4446> リンクユーＧ 1680 +159（ +10.5%）
8位 <135A> ヴレインＳ 2632 +245（ +10.3%）
9位 <3083> スターシーズ 828 +71（ +9.4%）
10位 <3765> ガンホー 2761.5 +200.0（ +7.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8912> エリアクエス 235 -46（ -16.4%）
2位 <404A> ＧＸ中テ１０ 1005 -177（ -15.0%）
3位 <4198> テンダ 605 -105（ -14.8%）
4位 <2791> 大黒天 5960 -990（ -14.2%）
5位 <4370> モビルス 427 -70（ -14.1%）
6位 <3139> ラクトＪ 3555 -475（ -11.8%）
7位 <3835> ｅＢＡＳＥ 442.5 -40.5（ -8.4%）
8位 <2686> ジーフット 261 -21（ -7.4%）
9位 <280A> ＴＭＨ 1099.9 -75.1（ -6.4%）
10位 <2936> ベースフード 403.5 -26.5（ -6.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1743 +19.5（ +1.1%）
2位 <4385> メルカリ 2104.5 +20.0（ +1.0%）
3位 <4689> ラインヤフー 455 +4.2（ +0.9%）
4位 <5801> 古河電 8900 +71（ +0.8%）
5位 <5401> 日本製鉄 606.9 +4.8（ +0.8%）
6位 <7211> 三菱自 382.8 +3.0（ +0.8%）
7位 <8601> 大和 1128.3 +8.8（ +0.8%）
8位 <8316> 三井住友ＦＧ 3902.6 +17.6（ +0.5%）
9位 <8591> オリックス 3715 +13（ +0.4%）
10位 <8058> 三菱商 3529 +11.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3086> Ｊフロント 2400 -85.0（ -3.4%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1193 -37.0（ -3.0%）
3位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4711 -48（ -1.0%）
4位 <4755> 楽天グループ 955 -9.7（ -1.0%）
5位 <2914> ＪＴ 4872 -38（ -0.8%）
6位 <8267> イオン 1864 -14.5（ -0.8%）
7位 <6702> 富士通 3710 -28（ -0.7%）
8位 <5802> 住友電 4300 -29（ -0.7%）
9位 <6857> アドテスト 16900 -100（ -0.6%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 745 -4.4（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
