　10月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは222銘柄。東証終値比で上昇は88銘柄、下落は110銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは27銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4745>　東京個別　　　　　　405　　+80（ +24.6%）
2位 <2901>　Ｗディッシュ　　　　880　 +150（ +20.5%）
3位 <5527>　プロパテクノ　　　　763　 +100（ +15.1%）
4位 <276A>　ククレブ　　　　　 7780　 +940（ +13.7%）
5位 <138A>　光フードＳ　　　　 3275　 +375（ +12.9%）
6位 <3647>　ジー・スリー　　　　160　　+17（ +11.9%）
7位 <4446>　リンクユーＧ　　　 1680　 +159（ +10.5%）
8位 <135A>　ヴレインＳ　　　　 2632　 +245（ +10.3%）
9位 <3083>　スターシーズ　　　　828　　+71（　+9.4%）
10位 <3765>　ガンホー　　　　 2761.5 +200.0（　+7.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8912>　エリアクエス　　　　235　　-46（ -16.4%）
2位 <404A>　ＧＸ中テ１０　　　 1005　 -177（ -15.0%）
3位 <4198>　テンダ　　　　　　　605　 -105（ -14.8%）
4位 <2791>　大黒天　　　　　　 5960　 -990（ -14.2%）
5位 <4370>　モビルス　　　　　　427　　-70（ -14.1%）
6位 <3139>　ラクトＪ　　　　　 3555　 -475（ -11.8%）
7位 <3835>　ｅＢＡＳＥ　　　　442.5　-40.5（　-8.4%）
8位 <2686>　ジーフット　　　　　261　　-21（　-7.4%）
9位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　 1099.9　-75.1（　-6.4%）
10位 <2936>　ベースフード　　　403.5　-26.5（　-6.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1743　+19.5（　+1.1%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　 2104.5　+20.0（　+1.0%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　　455　 +4.2（　+0.9%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　 8900　　+71（　+0.8%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　606.9　 +4.8（　+0.8%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　382.8　 +3.0（　+0.8%）
7位 <8601>　大和　　　　　　 1128.3　 +8.8（　+0.8%）
8位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 3902.6　+17.6（　+0.5%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 3715　　+13（　+0.4%）
10位 <8058>　三菱商　　　　　　 3529　+11.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2400　-85.0（　-3.4%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　 1193　-37.0（　-3.0%）
3位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4711　　-48（　-1.0%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　　955　 -9.7（　-1.0%）
5位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4872　　-38（　-0.8%）
6位 <8267>　イオン　　　　　　 1864　-14.5（　-0.8%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 3710　　-28（　-0.7%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　 4300　　-29（　-0.7%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　16900　 -100（　-0.6%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　745　 -4.4（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース