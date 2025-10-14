テイラー・スウィフト、伝説のツアーの裏側と最終公演“2大映像作品” ディズニープラスで世界独占配信へ
世界的アーティストで14度のグラミー賞を受賞しているテイラー・スウィフトの伝説的ツアー「The Eras Tour」を題材とした2つの映像作品が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて、テイラーの誕生日前日にあたる12月12日より2作品同時に世界独占配信される。
【画像】グラミー賞のテイラー・スウィフト
ひとつは、ツアーの企画から舞台裏、そして社会現象となった影響までを6エピソードで追うドキュメンタリー・シリーズ『Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era』。もうひとつは、バンクーバーで撮影されたツアー最終公演の模様をフルで収めたコンサート映像『Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show』。12月12日（金）、2作品が同時に世界独占配信される。
『The End of an Era』では、世界中を熱狂させたテイラーのツアーの全貌に迫る。テイラー本人の語りに加え、親交の深いエド・シーランやサブリナ・カーペンター、グレイシー・エイブラムス、フローレンス・ウェルチなど豪華アーティストたち、そして家族の証言を通して、社会現象を生み出すために何が必要
だったのかを、深く掘り下げる。ドン・アーゴットが監督、シーナ・M・ジョイスが共同監督、オブジェクト＆アニマルが製作。12月12日から毎週2エピソードずつ配信される。
同日配信される『The Final Show』は、ツアー最終日の熱狂を記録したフル・コンサート・フィルム。2024年にリリースされた最新アルバム『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』をフィーチャーしたセットリストを完全収録する。監督は、アカデミー賞やトニー賞関連番組で14度のエミー賞を受賞したグレン・ワイス。サイレント・ハウス・プロダクションズと共同でテイラー・スウィフト・プロダクションズが製作する。
ツアーの裏側と最終公演――テイラー・スウィフトが自らの歩みを総括するかのような2大映像プロジェクト。世界中のファンに贈る“テイラーからのビッグ・プレゼント”だ。
