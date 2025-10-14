ハリセンボン近藤春菜、舞台『焼肉ドラゴン』観劇後に“10年来の親交がある俳優”と焼肉「まんまとふたりで…」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。親交のある俳優・村川絵梨（38）との“焼肉ショット”を公開した。
【写真】ハリセンボン近藤春菜が撮影した村川絵梨の“焼肉ショット”
近藤は「舞台『焼肉ドラゴン』観劇」と書き出し、村川が出演する舞台を見たことを報告。続けて「絵梨ちゃんが舞台見たら焼肉食べたくなるよって言ってて、まんまとふたりで焼肉食べに行きました。おいしかった！いい日でした」と、焼けた肉越しに村川を捉えた写真を投稿した。
長年にわたる交友関係の2人、村川の舞台を見た近藤は「梨花役の村川絵梨ちゃんもすごくよかった。勝手に誇らしかったです」と、友人の活躍にうれしそうな様子で気持ちを明かしている。
この投稿に村川が「ありがとう」と絵文字を添えて反応したほか、「いいね」「あぁ、この時間帯のこの投稿は罪……」などのコメントが寄せられていた。
