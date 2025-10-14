ハリセンボン近藤春菜、舞台『焼肉ドラゴン』観劇後に“10年来の親交がある俳優”と焼肉「まんまとふたりで…」

ハリセンボン近藤春菜、舞台『焼肉ドラゴン』観劇後に“10年来の親交がある俳優”と焼肉「まんまとふたりで…」