Âç²Ï¸¶¹î¹Ô¤ÎNewsInsight Âè398²ó ¥·¥ã¡¼¥×¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡© ºÆÀ®Ä¹¤Ø¡ÖÈ¾ÊâÀè¡×ÌÜ»Ø¤·²þ¤á¤Æ²þ³×¤ò´ü¤¹
¥·¥ã¡¼¥×¤Î²ÄÅ²í¹À¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤Ï¤Û¤Ü½ªÂ©¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬600¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¡¢2025Ç¯8·î¤«¤éÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂÐÏÃAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤ÎÍ½Ìó¿ô¤¬3000Âæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë10ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¥·¥ã¡¼¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¤Î²ÄÅ²í¹À»á
¥·¥ã¡¼¥×¤Î²ÄÅ²í¹À¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢¸½ºß¡¢35ºÐ°Ê²¼¤Î¥·¥ã¡¼¥×¼Ò°÷¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤Ê¤«¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î»±²¼¤Ç¡¢ÀáÎ®¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢ÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¸µµ¤¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¤Î»þÂå¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ËÆþ¼Ò¡£44Ç¯´Ö¡¢¥·¥ã¡¼¥×°ì¶Ú¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼«¤é¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¡×(²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO)¡¢¥¿¥¤¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹(¥¿¥¤¥é¥ó¥É)¤ËÉëÇ¤¡£¤À¤¬¡¢2Ç¯¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢1Ç¯´Ö¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥¤¥ª¥ó¡ÊPCI¡Ë¤Îµ»½ÑÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ø¤ÎPCIÅëºÜ¤òÂ¥¿Ê¡£PCIÅëºÜ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡¢Åö½é¤Ï33ËüÂæ¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50ËüÂæ¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¡¢PCI¤ÎÉáµÚ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
2003Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÉëÇ¤¡£ÅÅ²½¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÃæ¹ñÀß·×¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Àß·×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖÀß·×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¤â²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÄ¹¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
2005Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¾å³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¾å³¤²ÆÉáÅÅ´ïÍ¸Â¸ø»Ê¤ÎÁí·ÐÍý¤òÌ³¤á¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢·ò¹¯¡¦´Ä¶¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¼èÄùÌò·ó¾ïÌ³¡¢2017Ç¯¤Ë¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢2019Ç¯¤ËÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×Ä¹·óSAS»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×Ä¹·ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»ö¶È¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2022Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¼ÒÉôÌç¤Ë¶ÐÌ³¡£2024Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×°ì¶Ú44Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢42Ç¯´Ö¤ÏÇòÊª²ÈÅÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°·Ð¸³¤¬8Ç¯´Ö¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤¬¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤·¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¹½Â¤²þ³×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿»ö¶È¹½Â¤¤Î³ÎÎ©¤ËÃå¼ê¡£ºæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊSDP¡Ë¤Î¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¤ÎÄä»ß¤È¡¢SDP¤¬¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥í¥ó¥Èºæ¤Î¼çÍ×»ñ»º¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äKDDI¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¡£µµ»³¥â¥Ç¥ë¤Î´ð´´¹©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µµ»³Âè2¹©¾ì¤ò¡¢2026Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ã³¤¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë»ö¶È¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ã³¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¹½Â¤²þ³×¤ÎÆ°¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤È¡¢»ö¶È¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ¡£¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢CFO¤ª¤è¤ÓCTO¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëCBDO¡ÊChief Business Development Officer¡Ë¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCDO¡ÊChief Digital Officer¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤È¡¢»ö¶È¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ
¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¤¿5¿Í¤ÎCxO¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¡¢°ã¤¦ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä4¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×(BG)¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥ÕBG¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹BG¤ËºÆÊÔ¡£50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎCo-COO¤òÅÐÍÑ¤·¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢ËÜÉô¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤ËÜÉô¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎBG¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç3¥«Ç¯¤ò¡ÖºÆÀ®Ä¹¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ç800²¯±ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨7.0%°Ê¾å¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÃ£À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬¡ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×270²¯±ß¤Î¼ÂÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢300²¯±ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç3¥«Ç¯¤ò¡ÖºÆÀ®Ä¹¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë
2027Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ç800²¯±ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨7.0%°Ê¾å¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ÈÂç¤È»ö¶ÈÊÑ³×¤Î²ÃÂ®¡×¡¢¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëÀ®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡×¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤òÃì¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ê£¿ô¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÚÂæ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤òºî¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÎB2B»ö¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤Ï¹¤¬¤ë¡£³¤³°ÇòÊª»ö¶È¤â¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î7¡Á8Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Ø¤Î¼ï¤Þ¤¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤È°éÀ®¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬¸ì¤ë¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¡ØÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤·10¸Ä¤Î¤¦¤Á¡¢1¸Ä¤«¡¢2¸Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¯¡¢È¯Å¸¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤¬½ªÂ©¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤¬»ý¤Ä¡ØÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡Ù¤Ë¡¢ÆÃÄ¹µ»½Ñ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹ã³¤»±²¼¤Ç³Ø¤ó¤À¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤äÂæÏÑ¤Î´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤·¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ã³¤¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢1²óÌá¤Ã¤Æ»ö¶ÈÉô¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¾¦ÃÌ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¡¢Ç¼´ü¤¬2¥«·î¸å¤È¤¤¤¦¹Ê¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2¥«·îÈ¾¤ä3¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Õ¤ì¤ÐºÑ¤à¡£¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá¤¯¼õÃí¤·¡¢Áá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ø¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢·î1²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬²ñµÄ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Ò·èºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ã³¤»±²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÍ¥Àè¤¹¤ë·èµÄ»ö¹à¤¬¸áÁ°Ãæ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤ÇÌò°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·èºÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤â¡¢Á´Ìò°÷¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤â¡¢¸áÁ°8»þ¤Ë¤ÏÁ´Ìò°÷¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë»ö¹à¤ò·èºÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Î¼¹¹ÔÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÃÙ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¹Ë¤âÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÏ¤ò·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ã³¤¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ã³¤»±²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢CEO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹ã³¤¤Ï¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇòÊª²ÈÅÅ¤äÊ£¹çµ¡¤Ï¡¢¹ã³¤¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ïºî¤ì¤º¡¢ºî¤ì¤ëÎÎ°è¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤Ë¤Ï2·å¤â¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ôÎÌµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢¹ã³¤¤ÏÉÔÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ª¤ê¤Ë¡¢ÀáÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤¬Æþ¼ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤¬¤Ç¤¤º¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö2022Ç¯º¢¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯Åê»ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ã³¤ËÜÂÎ¤âÆ¡»öÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êý¿Ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ¡»öÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ã³¤¤Ï¡¢EMS¡ÊÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Î¤ò°Â¤¯ºî¤ê¡¢ÀáÌó¤·¤Æ¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¼«¤é¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ã³¤¼«¤é¤â¡¢EV¤äAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¸·¤·¤¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀáÎ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ã³¤¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢¹ã³¤¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìá¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¼¹¹Ô¤¹¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸»ö¶È¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤¬¤ä¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢¹ã³¤¤¬»ý¤Ä»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¥µ¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤äEV»ö¶È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ã³¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ã³¤¤Ï¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¼ý¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹ã³¤¤ÎÎÍÈ°ÎÆ¡»öÄ¹¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î²ñÄ¹¤â·óÌ³¤·¡¢3¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î³ä¹ç¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï¡¢¹ã³¤¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¡»öÄ¹¤äËÜ¼Ò¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÎÆ¡»öÄ¹¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¹ã³¤¤ÎÀïÎ¬¤òÀµ¤·¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¿×Â®¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖAI¤ÎËÝÌõµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ã³¤¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤ä»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡¢ËÜÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö½¾Íè¤Ï¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢ËÜÉôÄ¹°Ê¾å¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë³°¤ò²ó¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼¡¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´ù¾å¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâDX¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸«Ä¾¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àß·×¼Ô¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤¹¡£¡ÖCDO¤Î¿·Àß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡¢Be Original¤«¤é¡¢È¾ÊâÀè¤Ø
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Our Mission¤È¤·¤Æ¡ÖÆÈÁÏÅª¤Ê¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
1990Ç¯¡Á2009Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó19Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤·¤ç¡£¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBe Original.¡×¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÆÈÁÏÀ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¼«¤é¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÊÑÁ«
¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤è¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï10ÊâÀè¡¢100ÊâÀè¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬È¾ÊâÀè¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÈ¾ÊâÀè¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¼Ò³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¼Ò°÷¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆüº¢¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢AIoT¤Ë¤è¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÈÅÅ¤È¡¢²È¤Þ¤ë¤´¤È¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤Î»È¤¤Êý¤äÍ×Ë¾¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÈ¾ÊâÀè¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ìµ¿å¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤éÇä¤ì¹Ô¤¤¬Æß²½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»ß¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ä¥Ø¥ë¥·¥ª¤Ï¡¢AIoT²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³Î¨¤¬70%¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ä´Íý¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´ÍýÁêÃÌ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¤Ë¤âÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¥¡¼¤ò¤Ò¤È¤Ä²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø½¬¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢AIoT¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£È¾ÊâÀè¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖB2B¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤¬Àï¤¨¤ëÎÎ°è¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡ÖÒòÓð·×¤Ç¤¢¤ëbitescan¡Ê¥Ð¥¤¥È¥¹¥¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Â¾¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥óÍÑ¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Îtodokuto¡Ê¥È¥É¥¯¥È¡Ë¤ä¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¸þ¤±ÈóÀÜ¿¨¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥»¥ó¥·¥ó¥°&¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëi-wellebe¡Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤ò¤í²á¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·ÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ËÀá¿åÀöÂõ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Äµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹7¡î¤ÇÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈùºÙ¤ÊÉ¹¤È±ÕÂÎ¤¬º®¹ç¤·¤¿Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¾õ¤Î°ûÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢É¹¤¬ÍÏ¤±¤ëºÝ¤ËÂÎÆâ¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¤¡¢±ÕÂÎ¤è¤ê¤âÁá¤¯¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£2025Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï600¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î¤«¤éÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂÐÏÃAI¥¥ã¥é¥¯¡¼¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¿ô¤¬3000Âæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç1ËüÂæ¤Î½Ð²Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë10ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤À¡£
À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥óÍÑ¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ötodokuto¡Ê¥È¥É¥¯¥È¡Ë¡×
»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹7¡î¤ÇÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈùºÙ¤ÊÉ¹¤È±ÕÂÎ¤¬º®¹ç¤·¤¿Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¾õ¤Î°ûÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¡×
2025Ç¯8·î¤«¤éÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂÐÏÃAI¥¥ã¥é¥¯¡¼¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¡£Í½Ìó¤Ï¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î³«È¯Êý¿Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÄÉµá¤·¤¿¿þÌî¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¥«¥Í¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤òÄÉµá¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸°Ê¾å¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«¤éÀß·×¤·¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤Ï¥¿¥¤¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æîµþ¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¡¢Àï¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLDK+¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢EV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿EV¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎLDK+
¡Ö»ä¤Ï¡¢LDK+¤ò¡¢Ä¶Âç·¿²ÈÅÅ¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£LDK+¤ÎÌ¾¾Î¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶¹¤¤ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤ËÉô²°¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤ä¤»¤ë¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î²ÈÅÅ¤ä¶õÄ´¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÈó¾ï»þ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡£¤½¤³¤òÂª¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤äÆü»º¡¢¥Û¥ó¥À¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£²È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄó°Æ¤Î¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ã³¤¡Ê¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÎEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤·¡¢ÆâÁõ¤äµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÏB2B¤ÇÈÎÇä¤·¡¢°ìÄê¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ô1000Ëü±ß¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ö¶È¤Ç´Ø·¸¤¬¿¼¤¤½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LDK+¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢½»ÂðÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤ò¡¢¹ã³¤¤ÎEV¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢ÅÅµ¡¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿¤ÎÄÂ¾åÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢35ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê¤Ë¤Ï¸ü¤¤ÂÔ¶ø¤È¤·¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢IT¤ËÀºÄÌ¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ê¤É¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¦½¤¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÄ¹¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö·Ð±Ä´íµ¡¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Ï¡¢30Âå¤Ç¤â²ÝÄ¹¤ËÅÐÍÑ¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ËÜÉôÄ¹¤Ë40Âå¡¢50ÂåÁ°¸å¤Î¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢R&DÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢AI¸¦µæ³«È¯ÀìÌçÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAIÃ´Åö¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤ÎAI¿Íºà¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼¹¹ÔÂÎÀ©¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏIT´ØÏ¢µ»½Ñ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ²ÈÅÅ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï6·î¤Þ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÈÎÇä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ²¼´ü¤â²£¤Ð¤¤¤«¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼ûÍ×¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î²ÈÅÅ»ö¶È¤â2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ï°¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÎä²Æ¤Î±Æ¶Á¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¼´ü¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÎ®ÄÌºß¸Ë¤Î½èÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£12·î¤Þ¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë1·î¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ÎºÂ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤Ï½Ð¤»¤ë¹ñ¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¬¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ï½¸Ãæ¤ÈÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¶ÈÀÓ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤ÏPC»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤ÏPC¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¹ñÆâB2B»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Windows¤ÎEOS¤ÎÆÃ¼û¤Ï12·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤«¤é¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¤¿Í°÷¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¤òÀ¸¤«¤·¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ä¼«Æ°±¿Å¾ÎÎ°è¤Ë¿Í°÷¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®»ö¶ÈËÜÉôÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Î²ÄÅ²í¹À¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢¸½ºß¡¢35ºÐ°Ê²¼¤Î¥·¥ã¡¼¥×¼Ò°÷¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤Ê¤«¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î»±²¼¤Ç¡¢ÀáÎ®¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢ÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¸µµ¤¤Ê¥·¥ã¡¼¥×¤Î»þÂå¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ËÆþ¼Ò¡£44Ç¯´Ö¡¢¥·¥ã¡¼¥×°ì¶Ú¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼«¤é¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¡×(²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO)¡¢¥¿¥¤¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹(¥¿¥¤¥é¥ó¥É)¤ËÉëÇ¤¡£¤À¤¬¡¢2Ç¯¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢1Ç¯´Ö¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥¤¥ª¥ó¡ÊPCI¡Ë¤Îµ»½ÑÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ø¤ÎPCIÅëºÜ¤òÂ¥¿Ê¡£PCIÅëºÜ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¡¢Åö½é¤Ï33ËüÂæ¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50ËüÂæ¤Î½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¡¢PCI¤ÎÉáµÚ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
2003Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÉëÇ¤¡£ÅÅ²½¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÃæ¹ñÀß·×¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Àß·×¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÎ©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖÀß·×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¤â²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¸½ÃÏ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½êÄ¹¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
2005Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¾å³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¾å³¤²ÆÉáÅÅ´ïÍ¸Â¸ø»Ê¤ÎÁí·ÐÍý¤òÌ³¤á¡¢2009Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢·ò¹¯¡¦´Ä¶¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈËÜÉô¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¼èÄùÌò·ó¾ïÌ³¡¢2017Ç¯¤Ë¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢2019Ç¯¤ËÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×Ä¹·óSAS»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥°¥ë¡¼¥×Ä¹·ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»ö¶È¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2022Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¼ÒÉôÌç¤Ë¶ÐÌ³¡£2024Ç¯6·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×°ì¶Ú44Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢42Ç¯´Ö¤ÏÇòÊª²ÈÅÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°·Ð¸³¤¬8Ç¯´Ö¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤¬¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤·¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¹½Â¤²þ³×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿»ö¶È¹½Â¤¤Î³ÎÎ©¤ËÃå¼ê¡£ºæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊSDP¡Ë¤Î¥Ñ¥Í¥ëÀ¸»º¤ÎÄä»ß¤È¡¢SDP¤¬¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥í¥ó¥Èºæ¤Î¼çÍ×»ñ»º¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äKDDI¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¡£µµ»³¥â¥Ç¥ë¤Î´ð´´¹©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µµ»³Âè2¹©¾ì¤ò¡¢2026Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ã³¤¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë»ö¶È¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ã³¤¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¹½Â¤²þ³×¤ÎÆ°¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤È¡¢»ö¶È¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ¡£¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢CFO¤ª¤è¤ÓCTO¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëCBDO¡ÊChief Business Development Officer¡Ë¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCDO¡ÊChief Digital Officer¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¤È¡¢»ö¶È¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ
¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¤¿5¿Í¤ÎCxO¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¡¢°ã¤¦ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä4¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×(BG)¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥ÕBG¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹BG¤ËºÆÊÔ¡£50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎCo-COO¤òÅÐÍÑ¤·¡¢»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢ËÜÉô¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤ËÜÉô¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎBG¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç3¥«Ç¯¤ò¡ÖºÆÀ®Ä¹¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ç800²¯±ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨7.0%°Ê¾å¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÃ£À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬¡ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×270²¯±ß¤Î¼ÂÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢300²¯±ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç3¥«Ç¯¤ò¡ÖºÆÀ®Ä¹¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë
2027Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ç800²¯±ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨7.0%°Ê¾å¤ò·Ð±Ä»ØÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ÈÂç¤È»ö¶ÈÊÑ³×¤Î²ÃÂ®¡×¡¢¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëÀ®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡×¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤òÃì¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ê£¿ô¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÚÂæ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤òºî¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÎB2B»ö¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤Ï¹¤¬¤ë¡£³¤³°ÇòÊª»ö¶È¤â¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î7¡Á8Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Ø¤Î¼ï¤Þ¤¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤È°éÀ®¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬¸ì¤ë¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¡ØÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤·10¸Ä¤Î¤¦¤Á¡¢1¸Ä¤«¡¢2¸Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¯¡¢È¯Å¸¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È²½¤¬½ªÂ©¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤µ¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤¬»ý¤Ä¡ØÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡Ù¤Ë¡¢ÆÃÄ¹µ»½Ñ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹ã³¤»±²¼¤Ç³Ø¤ó¤À¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤äÂæÏÑ¤Î´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤·¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ã³¤¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢1²óÌá¤Ã¤Æ»ö¶ÈÉô¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¾¦ÃÌ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¡¢Ç¼´ü¤¬2¥«·î¸å¤È¤¤¤¦¹Ê¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2¥«·îÈ¾¤ä3¥«·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Õ¤ì¤ÐºÑ¤à¡£¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá¤¯¼õÃí¤·¡¢Áá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ø¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢·î1²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬²ñµÄ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼Ò·èºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ã³¤»±²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÍ¥Àè¤¹¤ë·èµÄ»ö¹à¤¬¸áÁ°Ãæ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤ÇÌò°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·èºÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½ºß¤â¡¢Á´Ìò°÷¤¬Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤Ç¤â¡¢¸áÁ°8»þ¤Ë¤ÏÁ´Ìò°÷¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë»ö¹à¤ò·èºÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Î¼¹¹ÔÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÎÃÙ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¹Ë¤âÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÏ¤ò·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ã³¤¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ã³¤»±²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢CEO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¹ã³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹ã³¤¤Ï¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇòÊª²ÈÅÅ¤äÊ£¹çµ¡¤Ï¡¢¹ã³¤¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ïºî¤ì¤º¡¢ºî¤ì¤ëÎÎ°è¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤Ë¤Ï2·å¤â¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ôÎÌµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢¹ã³¤¤ÏÉÔÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ª¤ê¤Ë¡¢ÀáÎ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤¬Æþ¼ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤¬¤Ç¤¤º¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö2022Ç¯º¢¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯Åê»ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ã³¤ËÜÂÎ¤âÆ¡»öÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êý¿Ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ¡»öÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ã³¤¤Ï¡¢EMS¡ÊÅÅ»Òµ¡´ïÀ½Â¤¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Î¤ò°Â¤¯ºî¤ê¡¢ÀáÌó¤·¤Æ¡¢Íø±×¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¼«¤é¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ã³¤¼«¤é¤â¡¢EV¤äAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¸·¤·¤¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀáÎ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ã³¤¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡¢¹ã³¤¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ìá¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¼¹¹Ô¤¹¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸»ö¶È¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤¬¤ä¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ï¡¢¹ã³¤¤¬»ý¤Ä»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¥µ¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤äEV»ö¶È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ã³¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ã³¤¤Ï¡¢¤¤¤¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¼ý¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹ã³¤¤ÎÎÍÈ°ÎÆ¡»öÄ¹¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î²ñÄ¹¤â·óÌ³¤·¡¢3¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î³ä¹ç¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï¡¢¹ã³¤¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¡»öÄ¹¤äËÜ¼Ò¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÎÆ¡»öÄ¹¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¹ã³¤¤ÎÀïÎ¬¤òÀµ¤·¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¿×Â®¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖAI¤ÎËÝÌõµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ã³¤¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤ä»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡¢ËÜÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö½¾Íè¤Ï¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢ËÜÉôÄ¹°Ê¾å¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë³°¤ò²ó¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼¡¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´ù¾å¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâDX¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸«Ä¾¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àß·×¼Ô¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤¹¡£¡ÖCDO¤Î¿·Àß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¡¢Be Original¤«¤é¡¢È¾ÊâÀè¤Ø
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Our Mission¤È¤·¤Æ¡ÖÆÈÁÏÅª¤Ê¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
1990Ç¯¡Á2009Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó19Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÌÜ¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤·¤ç¡£¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBe Original.¡×¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÎÆÈÁÏÀ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¼«¤é¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÊÑÁ«
¡Ö¤Ò¤È¤Î´ê¤¤¤Î¡¢È¾ÊâÀè¡£¡×¤è¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï10ÊâÀè¡¢100ÊâÀè¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬È¾ÊâÀè¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ËÈ¾ÊâÀè¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¼Ò³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¼Ò°÷¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆüº¢¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢AIoT¤Ë¤è¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÈÅÅ¤È¡¢²È¤Þ¤ë¤´¤È¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¤Î»È¤¤Êý¤äÍ×Ë¾¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤é¤·¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÈ¾ÊâÀè¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤¬¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ìµ¿å¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤éÇä¤ì¹Ô¤¤¬Æß²½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»ß¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ä¥Ø¥ë¥·¥ª¤Ï¡¢AIoT²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³Î¨¤¬70%¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ä´Íý¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´ÍýÁêÃÌ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¤Ë¤âÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¡¢¥¡¼¤ò¤Ò¤È¤Ä²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø½¬¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢AIoT¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£È¾ÊâÀè¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖB2B¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤¬Àï¤¨¤ëÎÎ°è¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡ÖÒòÓð·×¤Ç¤¢¤ëbitescan¡Ê¥Ð¥¤¥È¥¹¥¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Â¾¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥óÍÑ¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Îtodokuto¡Ê¥È¥É¥¯¥È¡Ë¤ä¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¸þ¤±ÈóÀÜ¿¨¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥»¥ó¥·¥ó¥°&¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëi-wellebe¡Ê¥¢¥¤¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤ò¤í²á¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·ÀöÂõ¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ËÀá¿åÀöÂõ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Äµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹7¡î¤ÇÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈùºÙ¤ÊÉ¹¤È±ÕÂÎ¤¬º®¹ç¤·¤¿Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¾õ¤Î°ûÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢É¹¤¬ÍÏ¤±¤ëºÝ¤ËÂÎÆâ¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¤¡¢±ÕÂÎ¤è¤ê¤âÁá¤¯¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£2025Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï600¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î¤«¤éÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂÐÏÃAI¥¥ã¥é¥¯¡¼¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¿ô¤¬3000Âæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç1ËüÂæ¤Î½Ð²Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë10ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤À¡£
À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥óÍÑ¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ötodokuto¡Ê¥È¥É¥¯¥È¡Ë¡×
»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤ò¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹7¡î¤ÇÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈùºÙ¤ÊÉ¹¤È±ÕÂÎ¤¬º®¹ç¤·¤¿Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¾õ¤Î°ûÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¡×
2025Ç¯8·î¤«¤éÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿ÂÐÏÃAI¥¥ã¥é¥¯¡¼¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¡£Í½Ìó¤Ï¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦
²ÄÅ¼ÒÄ¹CEO¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î³«È¯Êý¿Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÄÉµá¤·¤¿¿þÌî¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¥«¥Í¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤òÄÉµá¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸°Ê¾å¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«¤éÀß·×¤·¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤Ï¥¿¥¤¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æîµþ¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¡¢Àï¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLDK+¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢EV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿EV¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎLDK+
¡Ö»ä¤Ï¡¢LDK+¤ò¡¢Ä¶Âç·¿²ÈÅÅ¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£LDK+¤ÎÌ¾¾Î¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶¹¤¤ÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤ËÉô²°¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤ä¤»¤ë¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Î²ÈÅÅ¤ä¶õÄ´¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÈó¾ï»þ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡£¤½¤³¤òÂª¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤äÆü»º¡¢¥Û¥ó¥À¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£²È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄó°Æ¤Î¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ã³¤¡Ê¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÎEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤·¡¢ÆâÁõ¤äµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÏB2B¤ÇÈÎÇä¤·¡¢°ìÄê¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ô1000Ëü±ß¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ö¶È¤Ç´Ø·¸¤¬¿¼¤¤½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£LDK+¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢½»ÂðÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤ò¡¢¹ã³¤¤ÎEV¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢ÅÅµ¡¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿¤ÎÄÂ¾åÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢35ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê¤Ë¤Ï¸ü¤¤ÂÔ¶ø¤È¤·¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢IT¤ËÀºÄÌ¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Ê¤É¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¤¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¦½¤¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÄ¹¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö·Ð±Ä´íµ¡¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Ï¡¢30Âå¤Ç¤â²ÝÄ¹¤ËÅÐÍÑ¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ËÜÉôÄ¹¤Ë40Âå¡¢50ÂåÁ°¸å¤Î¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢R&DÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢AI¸¦µæ³«È¯ÀìÌçÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎAIÃ´Åö¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢100¿Íµ¬ÌÏ¤ÎAI¿Íºà¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î¼¹¹ÔÂÎÀ©¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏIT´ØÏ¢µ»½Ñ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ²ÈÅÅ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï6·î¤Þ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÈÎÇä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¤ÏÁ°Ç¯³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ²¼´ü¤â²£¤Ð¤¤¤«¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼ûÍ×¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î²ÈÅÅ»ö¶È¤â2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ï°¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÎä²Æ¤Î±Æ¶Á¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¼´ü¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÎ®ÄÌºß¸Ë¤Î½èÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£12·î¤Þ¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë1·î¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ÎºÂ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤Ï½Ð¤»¤ë¹ñ¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¬¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤Ï½¸Ãæ¤ÈÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Î2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¶ÈÀÓ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤ÏPC»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤ÏPC¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¹ñÆâB2B»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Windows¤ÎEOS¤ÎÆÃ¼û¤Ï12·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¤«¤é¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¤¿Í°÷¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¤òÀ¸¤«¤·¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ä¼«Æ°±¿Å¾ÎÎ°è¤Ë¿Í°÷¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®»ö¶ÈËÜÉôÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£