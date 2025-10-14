全日本プロレスは14日、公式サイトを更新。一部のファンによる選手へのつきまとい、ストーカー行為などが見られるとして警告した。

同公式サイトで「大多数のファンの皆さまからは節度ある応援をいただいておりますが、選手に対し、一部の方の迷惑行為が確認されております。このような行為は、選手の活動に支障を来す原因にもなりかねず、弊社として断じて許容できるものではございません」と報告。

具体的事例として「選手に対する車両・徒歩等による追走、その家族の居住エリアでのストーカー行為、また会場や事務所近辺での待ち伏せ行為、SNSやDMでの執拗な連絡や脅迫、つきまといなどの迷惑行為」が確認できたとし、「くれぐれもおやめいただきますようお願い申し上げます」と警告した。

さらに「過去に選手に対して迷惑行為を行ったことがある方、すでに警察より勧告を受けている方については選手への接触、会場への出入りは一切禁止と致します」とし、「弊社は、所属・参戦選手の物的・心理的な安全を確保するため、これまで以上に厳正な対処を行ってまいります。選手・スタッフ一同、ファンの皆様には節度を守りながら活動を応援いただけるよう望んでいる次第です。選手が活動に専念できるよう、御理解、御協力いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。