まるで噛み合わない会話。元AKB48の西野未姫が10月12日、ボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演して、共演2.5次元俳優のコメントに呆れる場面があった。

【映像】まさに脳筋？意味不明な回答続出

この日は2.5次元俳優の桜庭大翔と佐藤信長がゲスト。桜庭は5年ほど前から筋トレを始めたそうで、今ではプロレスラーとしても活動している。

そんなマッチョキャラの桜庭は、番組で取り上げているミッドナイトボートレースが初体験とのことだが、ABEMAアナウンサー・西澤由夏がミッドナイトボートレースの詳細を説明した間は終始、カメラに向かって筋肉アピール。「（ミッドナイトボートレースは）どこで開催してるんですか？」との問いには「ゴールドジム」と答え、共演者に「失格です」と一蹴された。

その後、ボートレース解説のLLR・福田恵悟が「ボートレースは内側の1コースが断然有利」などと予想の基本を伝えると、桜庭は「へえぇー」と大げさな相槌。聞いているフリをしているだけだと指摘を受けると「いやいや、聞いてます。聞いてます。つまりあれですよね？ポージングがうまくても、他の人の筋肉を使ったら『あ、ちょっと小っちゃいな』ってことですよね？」と独特な表現。佐藤が「どういうこと？」と首を傾げる中、西野は「聞いてないよね？全部、筋肉で考えてない？」と呆れ、スタジオの笑いを誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

