¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà²ñ¸«¤Çà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊÖ¤·á¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë²ÖÂ«Â£Äè¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà²ñ¸«¤¬£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Çà¥Á¥ç¡¼¤µ¤óÀáá¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤Ï¡¢¡ÖÎÞ¡×¤ËÈ÷¤¨¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·Ç¤²¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£±£°Ç¯¤«¤éÇ¯¤«¤é£±£¶Ç¯´Ö¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡Ö°ì±þ¡¢£±£²·î¤Ë¼õ¸³Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜµ¤ÅÙ¤òÅÁ¤¨¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´Ý¤äÂç¾ë¡¢¸Í¶¿¤é¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¡¹¤ÈÁª¼ê¤¬Æþ¾ì¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ°ì·³Áª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎëÌÚ¤ä½Å¿®¡¢Æó·³Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤Äø¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤â¡ÖÍè¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ËÌÁÍ§¤ÎºäËÜ¡¢²¬ËÜ¡¢¾®ÎÓ¤é¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¹Ìî¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿Á´Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤È¡¢Ä¹Ìî¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÖÂ«¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡ÖÏÂ¿¿¡ª¡ª¡×¤È¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤ò¾·½¸¡£¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Ä¤Ä¤â¤¢¤ë²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìî¤Ïà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊÖ¤·á¤È¤Ê¤ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£º£¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ÈÄ¹Ìî¤é¤·¤¤±é½Ð¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª»Ï¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¸«²ñ¾ì¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Öµã¤¯¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç¸«¤»¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤°úÂà²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£