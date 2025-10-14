日本で初の主催ジュニアトーナメント開催

米女子ツアー通算72勝、海外メジャー10勝のアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が14日、女子ジュニアゴルフトーナメント「アニカ・インビテーショナル・アジア PRESENTED BY サーティワン アイスクリーム」（15日開幕）に向けた記者会見を会場の静岡・ファイブハンドレッドC（パー72、6492ヤード）で行った。同大会の日本開催は初で、アジア各国から選抜された71人が出場予定。「史上最高選手の1人」とされる55歳は、海外メジャー優勝者を多く輩出している日本人選手の飛躍にも言及した。

かつて無敵で、宮里藍が憧れたソレンスタムが実感を込めて言った。

「本当に素晴らしいことです。私が現役の時は（小林）浩美、（岡本）綾子、藍たちと同じ試合でプレーしていましたし、日本人選手をとても尊敬しています。そして、彼女たちのホームである日本でもプレーしてきましたが、今や米女子ツアーのトップ10人に4人も日本人選手が入っているなんて、日本の方々も喜んでいると思います」

事実、前週終了時の同ツアー年間ランキング10位以内には、山下美夢有（3位）、竹田麗央（4位）、西郷真央（7位）、岩井明愛（9位）が入っている。そして昨季、今季と2年連続で日本勢が5大海外メジャーのうち、2勝を飾っている。

ソレンスタムは「今、最も交流のある日本人プロ」は、26歳の畑岡奈紗だと明かした。

「同じオーランドに住んでいて、家が近所なんですよ。なので、よく一緒に練習をしたり、『お勧めの日本食レストランを教えて』といったショートメールを送っています」

そして、宮里との再会も熱望した。

「今回、藍にも会いたかったですが調整がうまくいきませんでした。彼女自身もジュニアの試合を開催しているので、将来的にはコラボレーションしたいですね」

ソレンスタムは引退1年前の2007年に、女子ゴルファーを支援するアニカファウンデーションを設立し、09年から世界各国でジュニアトーナメントを開催。現在はジュニア、大学、プロの各レベルで育成と支援を行っている。そして、21年2月には50歳にしてツアー復帰。同年8月には全米女子シニアオープンに優勝するなど、2人の子育てをしながら試合出場を重ね、世界トッププロの手本となるセカンドキャリアを築いている。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）