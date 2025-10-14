辻希美、長女・希空（のあ）が“18歳年下妹”夢空（ゆめあ）ちゃん抱えた写真公開「頼もしすぎる」「パジャマ姿も可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの辻希美が10月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）が第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする姉妹ショットを公開した。
【写真】辻希美撮影、オフ感あふれる希空＆夢空ちゃんの姿
辻は「今朝の姉妹」とし、希空が夢空ちゃんを抱っこする様子を公開。希空は、オフ感あふれるパジャマ姿で、姉らしい頼もしい姿を見せている。
この投稿にファンからは「頼もしすぎる」「パジャマ姿も可愛い」「素敵な姉妹」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
