À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀîÂ¼¤Ç½©¤Î¹±Îã¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯º×¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡ÈôÂÍÃÏÊý¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¸·²üÂÖÀª
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï¡¢·Ù²ü¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯º×¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»º¤Î¹ç¾¸Â¤¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¡£14Æü¤«¤éËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯º×¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î¼ý³Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿À¼Ò¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª¼ò¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯¡×¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡¢ÇòÀîÂ¼¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÔÎó¤¬»â»ÒÉñ¤òÊôÇ¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç¾¸½¸Íî¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¼ý³Ï¤ò½Ë¤¦°ìÊý¤Ç¡Ä¡£
¡Ö¤ªº×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÙ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¥¯¥Þ¤Î·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï10·î5Æü¡¢´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡Ê»³·Á¸©¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë
ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï¡¢Èï³²È¯À¸¸å¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸«²ó¤ê¤ä¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº×¤ê´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤Î¤Ù50¿Í¤Û¤É¤Î·Ù»¡´±¤¬¥¯¥Þ¥¹¥×¥ìー¤ä½â¤ò½àÈ÷¤·¤Æ·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´¤ß¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÇòÀîÂ¼ »º¶È²Ý ÇòÌÚ¸÷À® ·¸Ä¹¡Ë
ÇòÀîÂ¼¤Î3¤Ä¤Î¿À¼Ò¤Ç10·î19Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤É¤Ö¤í¤¯º×¡×¡£¥¯¥Þ¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤ò´Þ¤á¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ï¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÇòÌÚ·¸Ä¹¡Ë¹â»³¤Ç¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¿ô¤ÏµîÇ¯¤Î7ÇÜ
°ìÊý¡¢ÎÙ¤Î¹â»³»Ô¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬¡£
12Æü¡¢·ª½¦¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ2Æ¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½»Ì±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¡£í´í°¤»¤º¤¤¤í¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¹â»³»Ô ÅÄÃæÌÀ »ÔÄ¹¡Ë
Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¹â»³»Ô¤¬14Æü³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ö13Æü¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ª¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢14ÆüÄ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Æ¥°¥Þ¤¬1Æ¬¡¢»Ò¥°¥Þ¤¬1Æ¬¤Î2Æ¬Êá³Í¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¡£ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë60·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯10·î¤Î1¥«·î´Ö¤Î·ï¿ô¤ÈÈæ¤Ù¡¢7ÇÜ¤â¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¹âÎð¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¯¥Þ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡×¡ÊÅÄÃæ»ÔÄ¹¡Ë
