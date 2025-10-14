¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿±à»ù¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡´ôÉì¸©¤ÎÈï³²³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ4²¯8000Ëü±ßÁý
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿ÍÄÃÕ±à»ù¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³èÆ°¤¬¡¢´ôÉì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢10·î11Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´ôÉìÃæ·Ù»¡½ð¤¬´ôÉì¸ø±à¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·»ÈÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤Î±à»ù14¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ëâ½÷¤ä¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±à»ù¤Ï¤ª²Û»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬311·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²³Û¤ÏÌó11²¯8800Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤ÙÌó4²¯8000Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£