アトリエおよび稽古場の利用アーティストの募集を開始！東京都 若手アーティスト創作支援事業「START Box 白鬚」

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が展開する、若手アーティストに創作場所を提供する事業「START Box」

新たに墨田区に「START Box 白鬚」を開設し、アトリエおよび稽古場の利用アーティストの募集を開始しました！

東京都 若手アーティスト創作支援事業「START Box 白鬚」

施設名称：START Box 白鬚

所在地：都営白鬚東アパート2号棟1階 (東京都墨田区堤通二丁目3-2)

募集期間：2025年10月9日(木) 14:00から11月17日(月) 12:00まで

公式サイト：https://startbox.jp

「START Box」は、アトリエなどを確保することが難しい若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援する事業です。

「START Box ササハタハツ」「お台場」に続き、3拠点目となる「START Box 白鬚」が墨田区に新規開設。

これまでのアトリエに加え、新たに舞台芸術活動を行うアーティストのための稽古場も整備され、支援の幅がさらに広がりました。

施設概要と対象分野

「START Box 白鬚」は、東武伊勢崎線「東向島駅」から徒歩約12分の都営白鬚東アパート内に開設されます。

募集対象となる分野は、美術、写真、メディア芸術等のビジュアルアーツ分野に加え、今回から新たに演劇、舞踊等の舞台芸術分野も対象となります。

アトリエと稽古場という2種類の創作拠点で、若手アーティストの活動を力強くサポートします。

募集要項（応募資格など）

施設の利用アーティストの募集期間は、2025年10月9日(木)から11月17日(月)正午までです。

主な応募資格として、創作活動の場所を必要としていること、年齢が満18歳以上40歳程度までであること、都内在住・在勤または都内の学校を卒業していることなどが挙げられます。

応募方法や資格の詳細については、「START Box」の公式ウェブサイトで確認できます。

若手アーティストにとって、都内に創作拠点を確保できる貴重な機会。

ビジュアルアーツから舞台芸術まで、幅広い分野のアーティストからの応募が期待されます。

東京都による若手アーティスト創作支援事業「START Box 白鬚」の紹介でした。

