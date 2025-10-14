SUPER EIGHT・村上信五が結婚 シングル、1位は通算43作＆獲得連続年数は“歴代3位”ほか【オリコン記録まとめ】
5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五（43）が14日、結婚を発表した。現メンバーでは今年2月24日に報告した大倉忠義に続き2人目の結婚となった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが、同日発表した。
【全身ショット】「本日先生となりました」グレー×ブラックのスーツ姿で登場した村上信五
村上はマスコミ各社向けにコメントを発表。「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と報告。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
また「SUPER EIGHT の一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました」と感謝の言葉とともに「その大きな支えと安らぎに感謝してもし尽くせません」と記した。
続けて「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです」と決意を表し、「どうか、宜しくお願いします。おおきに ありがとう」と“関西弁”で締めくくっている。
■SUPER EIGHTに関するオリコン記録
※記録は2025年10月13日付現在
【シングル作品記録】
●週間シングル連続1位獲得作品数：37作連続【※1】（歴代6位）
「Wonderful World!!」（2010年6月30日発売）から、最新「アンスロポス」（2024年1月24日発売）まで
●週間シングル通算1位獲得作品数：45作【※1】
●週間シングル1位獲得連続年数：18年（2007年度〜2024年度）（歴代3位）【※2】【※3】
●オリコン週間シングルランキング自身初1位獲得作品：「浪花いろは節」（2004年8月25日発売）週間売上8.5万枚、2004年10月4日付で獲得【※4】
【※1】連続、通算ともにエイトレンジャー名義作品を含む
【※2】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠
【※3】「シングル1位獲得連続年数」記録 ※2025年10月13日付現在
1位：DOMOTO（28年連続｜1997年度〜2024年度）※継続中
2位：B’z（20年連続｜1990年度〜2009年度）
3位：SUPER EIGHT（18年連続｜2007年度〜2024年度） ※継続中
【※4】「浪花いろは節」は、登場5週目の2004年10月4日付週間シングルランキングで1位を獲得
【最新シングル作品記録】
●最新シングル「アンスロポス」（2024年1月24日発売）
初週15.9万枚を売り上げ、2024年2月5日付「オリコン週間シングルランキング」1位を獲得
【アルバム作品記録】
●週間アルバム連続1位獲得作品数：12作連続（歴代8位タイ）
『KJ2 ズッコケ大脱走』（2007年6月6日発売）から、最新『SUPER EIGHT』（2024年7月31日発売）まで
●週間アルバム通算1位獲得作品数：12作
●オリコン週間アルバムランキング自身初1位獲得作品：『KJ2 ズッコケ大脱走』（2007年6月6日発売）初週売上21.2万枚、2007年6月18日付で獲得
【最新アルバム作品記録】
●最新アルバム『SUPER EIGHT』(2024年7月31日発売)
初週18.3万枚を売り上げ、2024年8月12日付「オリコン週間アルバムランキング」1位を獲得
※クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付現在）
【全身ショット】「本日先生となりました」グレー×ブラックのスーツ姿で登場した村上信五
村上はマスコミ各社向けにコメントを発表。「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と報告。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
続けて「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです」と決意を表し、「どうか、宜しくお願いします。おおきに ありがとう」と“関西弁”で締めくくっている。
■SUPER EIGHTに関するオリコン記録
※記録は2025年10月13日付現在
【シングル作品記録】
●週間シングル連続1位獲得作品数：37作連続【※1】（歴代6位）
「Wonderful World!!」（2010年6月30日発売）から、最新「アンスロポス」（2024年1月24日発売）まで
●週間シングル通算1位獲得作品数：45作【※1】
●週間シングル1位獲得連続年数：18年（2007年度〜2024年度）（歴代3位）【※2】【※3】
●オリコン週間シングルランキング自身初1位獲得作品：「浪花いろは節」（2004年8月25日発売）週間売上8.5万枚、2004年10月4日付で獲得【※4】
【※1】連続、通算ともにエイトレンジャー名義作品を含む
【※2】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠
【※3】「シングル1位獲得連続年数」記録 ※2025年10月13日付現在
1位：DOMOTO（28年連続｜1997年度〜2024年度）※継続中
2位：B’z（20年連続｜1990年度〜2009年度）
3位：SUPER EIGHT（18年連続｜2007年度〜2024年度） ※継続中
【※4】「浪花いろは節」は、登場5週目の2004年10月4日付週間シングルランキングで1位を獲得
【最新シングル作品記録】
●最新シングル「アンスロポス」（2024年1月24日発売）
初週15.9万枚を売り上げ、2024年2月5日付「オリコン週間シングルランキング」1位を獲得
【アルバム作品記録】
●週間アルバム連続1位獲得作品数：12作連続（歴代8位タイ）
『KJ2 ズッコケ大脱走』（2007年6月6日発売）から、最新『SUPER EIGHT』（2024年7月31日発売）まで
●週間アルバム通算1位獲得作品数：12作
●オリコン週間アルバムランキング自身初1位獲得作品：『KJ2 ズッコケ大脱走』（2007年6月6日発売）初週売上21.2万枚、2007年6月18日付で獲得
【最新アルバム作品記録】
●最新アルバム『SUPER EIGHT』(2024年7月31日発売)
初週18.3万枚を売り上げ、2024年8月12日付「オリコン週間アルバムランキング」1位を獲得
※クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付現在）