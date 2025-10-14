英国ロンドンを拠点に活動しているギタリストの布袋寅泰（63）が8日、自身のインスタグラムを更新。愛娘と北欧を訪れたことを伝えた。

前日に「知らない街を、いつか一緒に歩きたい。そんな夢が叶って、娘とふらり二人旅。スウェーデン、ストックホルムへ」と投稿。「晴れたロンドンを飛び立って2時間余り。着いたら、どんより重いスウェーデンの風が待っていた。Uberに乗り込み、初めての街へ」と、娘と北欧を訪れたことを伝えていた。

この日は「3日目は地下鉄に乗り、ソーフォーと呼ばれるセーデルマルム地区へ」と報告。街中や楽器店での写真を公開し、「ランチは人気の『Meatballs for the People』の行列に並ぶ。牛や豚、鶏肉のほか、トナカイやイノシシ、熊肉を使ったミートボールも。2人は仔牛とイノシシを注文。美味しい！」と感激した。

また「美しいカフェでフラットホワイトとシナモンロール。AirPodsで編み物をする女性の足元で、静かにまどろむ犬が愛くるしい」と、向かい合って座った写真をアップ。街を歩きながら語り合ったことを明かし、「娘よ、ありがとう。忘れられない思い出になった。君の旅よ、いつまでも幸せであれ」とつづった。