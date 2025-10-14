【郵便局限定】ピーターラビット(TM)の新作「のし袋」がかわいすぎる！お年玉や誕生日に使える“パーティー”デザイン
2025年10月1日より、全国約2000の郵便局店頭にて「ピーターラビット(TM) のし袋パーティーシリーズ」(330円/2枚入)の販売がスタートした。
【画像】ピーターラビット(TM)「のし袋」すべてのデザインをチェック
昨年好評を博したフルーツシリーズは、レモンやりんごなど爽やかなデザインが特徴的だったが、今回のパーティーシリーズは、ピーターラビット(TM)とともに、バルーンやガーランド、プレゼントボックスといったお祝いモチーフが散りばめられ、お年玉はもちろん、誕生日など年間を通してさまざまなシーンで活躍してくれそう。
今回ラインナップされたのは、それぞれに物語を感じる4つのデザイン。
カラフルな風船を手にしたピーターが描かれたピンク。足元にはプレゼントボックスが並べられ、まるでパーティーの主人公のよう。
ブルーは、ピーターの妹たちフロプシー、モプシー、カトンテールが登場。「It's your birthday」の文字とともに、3匹がプレゼントの準備をする様子は、誕生日のお祝いにぴったり。
風船を持って走るいたずらっ子・ピーターが描かれたグリーンと、パーティーモチーフが散りばめられたナチュラルは、どんなシーンにもマッチする万能選手といえそう。
伊予和紙ならではの優しい風合いと、光の当たる角度によってキラキラと輝く箔押しの華やかさのバランスが絶妙で、カジュアルすぎず、かといって堅苦しくもない。まさにパーティーシリーズの名にふさわしい仕上がりで、気持ちも一緒に届けられる。
サイズは幅87×高さ168ミリで、使い勝手のよい封筒型。このサイズ感が実は優秀で、お札はもちろん、商品券やチケット、さまざまなカード類もすっぽり収まる。たとえば誕生日プレゼントとして、Amazonギフトカードや図書カード、スタバカードを入れて渡せば、相手に選ぶ楽しみもプレゼントできる。
販売は2025年10月1日からスタートしており、全国約2000の郵便局で購入可能。ただし、一部郵便局のみの取り扱いとなるため、事前に販売店舗をチェックしておくのがおすすめ。詳細は株式会社郵便局物販サービスが公開している販売局一覧で確認を。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2024
