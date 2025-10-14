ÇµÌÚºä46Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡¢¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖB.L.T.¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ágravure a la mode¡Á¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢4´üÀ¸¡¦5´üÀ¸¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖB.L.T.12·î¹æ¡×¤è¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¡È6´üÀ¸Ï¢ºÜ¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½À¤é¤«¤¤¥¹¥Þ¥¤¥ëSHOT¤âÈäÏª
º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä´¶À¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢6´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ïÌÌ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡£º£²ó¤Ï¡ÈÄÉÁÛ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¢¤ë¡Öµ²±¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ëÈþ¤·¤¤¿Í¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤ä¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Âç±Û¤¬ËÂ¤°¡ÈÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤Î¿ô¡¹¤¬¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö46Ìä46Åú¡×´ë²è¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£