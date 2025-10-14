辻希美の著書『杉浦家、7人生活スタートです。』が11月7日（金）に講談社より発売される。

【画像】杉浦家7人の仲良しショットなど、辻ちゃんの子育て術に迫る『杉浦家、7人生活スタートです。』

家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。5人目を迎えた「辻ちゃんのすごすぎる日々」を綴った辻希美の最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』が講談社より発売。「子育てをしていると楽しいことばかりではありませんよね。不安になったり、怒ったり、泣いたり……悩みは尽きません。完璧な母になれるとは思っていないけれど、それにしてもうまくいかないことばかり。5人の母になっても子育ての正解は見つかっていません」と語る辻希美の子育て本。

妊娠中のスペシャルマタニティカットや、夫・杉浦太陽と、子どもたちからの辻へのメッセージなどが掲載。長女の希空による杉浦家のおやつレシピ公開など、見どころが盛りだくさんとなっている。

発売を記念して、11月8日（土）都内にて、辻が登壇するトークイベントの開催が決定。講談社のオンラインショップより書籍を購入した人の中から、抽選100名限定でトークイベントに招待される。辻による子育てや家族についての話に加え、参加者からの質問に辻が答えるQ＆Aタイムも予定されている。YouTube「辻ちゃんネル」は等身大のリアルな姿が共感を呼んでいる辻希美。子育てに仕事に忙しい日常をどのように送っているのかに迫った書籍となった。

■書籍内容・5人目を迎えるまでの日々・「子育てってやっぱり最高です！」・「夫とは仲良し。でも“ラブラブ”かというと……」・夫＆子どもたち4人が語る「杉浦希美」・杉浦家のルームツアー＆辻ちゃん24時間・長女・希空の「家族のためのおやつレシピ」ほか

辻希美『杉浦家、７人生活スタートです。』（講談社）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）