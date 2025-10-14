奇妙なほどの共通項の数々――MLB公式が佐々木朗希、ミジオロウスキーの2人の剛腕ルーキ―の軌跡を重ね合わせる

ミジオロウスキーと佐々木の働きにMLB公式も注目している(C)Getty Images

失意の時を乗り越えて救世主へ。MLB公式サイトは10月13日、ナ・リーグ優勝決定シリーズで対戦するドジャースとブルワーズの2人の怪物ルーキーのアップダウンを比較して特集した。佐々木朗希とジェーコブ・ミジオロウスキーの2人である。

【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン

ともに23歳のルーキー。100マイル（約161キロ）超の速球を連発する快速右腕という共通項を持つ。重なるのはそれだけではない。先発で今季をスタートさせながら、やがて不調に陥る。そして勝負のポストシーズンを迎えると先発ローテーションに入ることができず、ブルペンへ。その新たな持ち場で強みを生かして、一気に輝きを増した。

佐々木は開幕ローテーション入りを果たし、最初の5先発では防御率3.20とまずまずの滑り出しをみせた。ところが5月中旬に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。メジャー復帰は9月までずれ込んだ。

「メジャー復帰は救援投手として迎え、ドジャースの事実上のクローザーとなった」

復活への歩みを同サイトはそう紹介した。