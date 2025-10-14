²¤½£±óÀ¬¼Â»Ü¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢24Æü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡õ28Æü¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤¬¡ØABEMA¡Ù¤Ë¤ÆÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¡ª
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï14Æü¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î2»î¹ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë²¤½£±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥³¥â¡Ë ¤È¡¢28Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¡Ë ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾»î¹ç¤È¤â¤Ë¡ØABEMA¡Ù¤Ë¤ÆÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢Àï
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë18:15¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ê¢¨ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡ÊÅÚ¡Ë1:15¡Ë
ÂÐÀï¡§¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½
²ñ¾ì¡§Stadio Giuseppe Sinigaglia¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥³¥â¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®
¢£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ê¢¨ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ê¿å¡Ë2:00¡Ë
ÂÐÀï¡§¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËÂÐ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½
²ñ¾ì¡§Estadio Municipal de La Linea¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë²¤½£±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥³¥â¡Ë ¤È¡¢28Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¡Ë ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾»î¹ç¤È¤â¤Ë¡ØABEMA¡Ù¤Ë¤ÆÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢Àï
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë18:15¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ê¢¨ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡ÊÅÚ¡Ë1:15¡Ë
ÂÐÀï¡§¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½
²ñ¾ì¡§Stadio Giuseppe Sinigaglia¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿¥³¥â¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®
¢£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ê¢¨ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ê¿å¡Ë2:00¡Ë
ÂÐÀï¡§¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËÂÐ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½
²ñ¾ì¡§Estadio Municipal de La Linea¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥é¡¦¥ê¥Í¥¢¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®